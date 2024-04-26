США ударили санкциями по беспилотникам Ирана: объявлен новый "черный список"

США ввели дополнительные санкции против компаний, производящих, продающих и поставляющих иранские беспилотники. В "черный список" попали более десятка организаций, физических лиц и судов.

О новых ограничениях объявило Министерство финансов США. В ведомстве отметили, что санкции были введены в координации с партнерами – аналогичные меры объявили в Великобритании и Канаде.

"Министерство обороны Ирана продолжает дестабилизировать регион и мир, поддерживая российскую войну в Украине, беспрецедентное нападение на Израиль и распространение БПЛА и другой опасной военной техники для террористических доверенных лиц", – заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нель.

Новые санкции касаются содействия и финансирования тайной продажи иранских беспилотных летательных аппаратов для Министерства обороны Ирана (MODAFL), поддерживающего Корпус стражей исламской революции (КСИР) и войну России против Украины.

Среди организаций была выделена Sahara Thunder, которую назвали главной компанией, контролирующей коммерческую деятельность MODAFL в поддержку КСИР и войны России в Украине. Она играет ключевую роль в проектировании, разработке, производстве и продаже тысяч беспилотников, многие из которых передаются России для использования в ее войне.

Поэтому в "черный список" попали три чиновника Sahara Thunder: Казем Мирзай Кондори, Хоссейн Бакшаеш и Ходжат Абдулахи Фард.

Также под санкции попали две компании и суда, участвующие в отгрузке иранских товаров для Sepehr Energy Jahan Nama Pars. Эта компания играет ведущую роль в коммерческой деятельности Генерального штаба вооруженных сил Ирана.

Ранее OBOZ.UA сообщал о других санкциях, которые США ввели против Ирана в октябре. Ограничения ввели из-за поддержки Корпуса стражей исламской революции, Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил в производстве ракет и беспилотников.

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