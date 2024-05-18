США придумали план, как дополнительно предоставить Украине десятки миллиардов долларов

Министр финансов США Джанет Йеллен попробует убедить коллег из стран G7 согласиться на план, которій предоставит Украине больше средств. Он предполагает выпуск облигаций под гарантии процентных доходов по замороженным российским активам, а также увеличение процентной ставки по доходам.

Выпуск облигаций необходим, чтобы быстро предоставить больше денег Украине, заявил высокопоставленный представитель Казначейства США, передает Reuters. В преддверии поездки Йеллен 21-25 мая во Франкфурт (Германия) и встречи министров финансов и управляющих центральных банков "Большой семерки" в Стрезе (Италия) чиновник сообщил журналистам, что "Большая семерка" "добивается прогресса" в достижении консенсуса по плану использования некоторых Суверенные активы России на сумму 300 миллиардов долларов.

Министрам финансов G7 было поручено рекомендовать лидерам G7 план для принятия на саммите в июне на юге Италии. В индустриальные демократии "Большой семерки" входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада. Ранее Йеллен настаивала на полной конфискации активов, в основном выраженных в евро, но чиновники в Европе, обеспокоенные рисками для евро и проблемными юридическими прецедентами, отказались, выбрав вместо этого более консервативный план размещения доходов, оцениваемых примерно в 3,5 миллиарда долларов в год — в фонд для Украины.

С тех пор США предложили план по увеличению процентной ставки по активам для обеспечения облигаций или кредита, который принесет Украине, возможно, 50 миллиардов долларов в ближайшем будущем, поскольку она борется с растущим военным давлением России.

Как писал OBOZ.UA, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер пояснила, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Оно потребует времени, поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

В Международном валютном фонде заявляли, что решения о конфискации российских активов должны быть приняты соответствующими органами в государствах, где они размещены. МВФ будет следить за развитием событий, чтобы оценить влияние на международную финансовую систему.

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