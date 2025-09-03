США отключили Украину от энергосистемы РФ еще до 24 февраля: CNN раскрыл детали

США еще до 24 февраля 2022 года помогли Украине отсоединиться от российской энергосистемы и подключиться к европейской, инвестировав в резервные источники питания и энергоснабжения. Отмечается, что эти шаги позволили укрепить энергетическую устойчивость и подготовить страну к атакам РФ на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в сфере национальной безопасности Бретта МакГерка. По его словам, именно США сыграли ключевую роль в отключении украинской энергосистемы от российской и ее экстренной синхронизации с Европейской сетью.

По данным издания, подготовкой к энергетическим вызовам занимался спецпосланник президента Джо Байдена по энергетике Амос Гохштейн. Он координировал действия между Белым домом и европейскими партнерами, которые не всегда верили в вероятность полномасштабной войны. Однако благодаря совместным усилиям украинская энергосистема была интегрирована с европейской буквально за несколько часов до первых российских ударов 24 февраля 2022 года.

Вашингтон не ограничился только интеграцией энергосистем. По словам МакГерка, еще до и после начала вторжения США обеспечивали:

поставку мобильных генераторов и резервных источников питания для критической инфраструктуры, в частности больниц, водопроводов и систем отопления;

отправку тепловых комплектов и локальных обогревателей в наиболее уязвимые регионы;

увеличение запасов энергоресурсов перед каждой зимой;

постоянный импорт электроэнергии из ЕС и дополнительные поставки топлива и газа от партнеров с Ближнего Востока.

Эти меры, подчеркнул МакГерк, в значительной степени помогли Украине пережить самые тяжелые зимы во время войны и противостоять российским атакам на энергетику. Фактически, Белый дом рассматривал энергетическую сферу как часть оборонной стратегии.

Ведь удары РФ по ТЭС, ГЭС и подстанциям имели целью парализовать жизнь в украинских городах. Благодаря подготовке и поддержке партнеров удалось избежать масштабных катастроф и обеспечить минимальный уровень стабильности даже в пиковые периоды обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кремлевский диктатор Владимир Путин призвал страны Евросоюза ограничить поставки Украине газа реверсом и электроэнергии. Мол, таким образом Украину можно заставить прекратить удары БПЛА по энергетической инфраструктуре России.

