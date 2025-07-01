США официально закрыли USAID: что будет дальше с помощью на $715 млрд

С 1 июля Агентство США по международному развитию (USAID) прекращает свою деятельность как независимое учреждение. Контроль над всеми программами иностранной помощи перейдет к Государственному департаменту.

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Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, которое опубликовало его ведомство. Он назвал это "концом эпохи правительственной неэффективности".

По словам Рубио, на программы внешней помощи выделялось из американского бюджета более $715 млрд, проверка показала: USAID не соответствует требованиям по эффективности. Теперь Госдепартамент берет на себя контроль над иностранной помощью – с фокусом на прозрачность, стратегичность и результат.

"Каждый доллар налогоплательщиков должен работать на интересы США", – заявил Рубио. Он подчеркнул, что гуманитарная помощь и в дальнейшем будет оставаться важной, но она должна четко служить внешней политике Америки.

Рубио также пообещал, что исчезнет "радуга неизвестных логотипов" на гуманитарных товарах – вместо них останется только один символ: американский флаг. "Получатели должны знать, что помощь – это не анонимная благотворительность, а вклад американского народа", – сказал он.

Новый подход предусматривает переход от модели помощи к модели партнерства. "Мы делаем ставку на торговлю вместо подачек, на инвестиции вместо зависимости. Начинается новая эра глобального партнерства, мира и процветания", — подытожил госсекретарь.

Как уже сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа существенно сократила финансирование Агентства по международному развитию USAID. Деятельность агентства, реализовавшего программы помощи по всему миру, вообще может быть прекращена. По данным исследования The Lancet, сокращение финансирования таких программ может привести к более 14 миллионов дополнительных смертей людей на планете уже за следующие пять лет – прежде всего в странах с низким и средним уровнем дохода, в частности африканских.

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