Под угрозой жизни 14 млн человек: в The Lancet объяснили, какие последствия может иметь сокращение финансирования USAID

Администрация президента США Дональда Трампа существенно сократила финансирование Агентства по международному развитию USAID. Деятельность агентства, реализовавшего программы помощи по всему миру, вообще может быть прекращена.

Видео дня

Эксперты уже бьют тревогу, ведь сокращение финансирования программ USAID может привести к более 14 миллионов дополнительных смертей людей на планете уже за следующие пять лет. Об этом говорится в публикации в медицинском журнале The Lancet, пишет Reuters.

Опубликованное в The Lancet исследование указывает на то, что значительное сокращение финансирования USAID и его программ помощи по всему миру, а также потенциальная ликвидация агентства уже к 2030 году может привести к более 14 миллионам дополнительных смертей.

Решение о сокращении финансирования USAID администрация Трампа приняла еще в январе, сразу после его вступления в должность. Аргументировали этот шаг в Белом доме желанием сократить чрезмерные расходы бюджетных средств. По состоянию на март текущего года, по словам государственного секретаря США Марко Рубио, было отменено более 80% всех программ USAID. Те же, что пока оставили – а это около тысячи программ, – по словам Рубио, будут администрироваться "эффективнее" под руководством возглавляемого им Государственного департамента во взаимодействии с Конгрессом США.

Однако эксперты и правозащитники предостерегают от сокращения финансирования. В упомянутом исследовании констатируется, что программы USAID сыграли решающую роль в улучшении глобального здравоохранения – прежде всего в странах с низким и средним уровнем дохода, в частности африканских.

Как подсчитали авторы исследования, деятельность USAID за последние два десятилетия помогла спасти жизни 91 млн человек на планете, в том числе около 30 млн детей.

"Прогнозы показывают, что текущие значительные сокращения финансирования – в сочетании с потенциальным расформированием агентства – могут привести к более 14 миллионов дополнительных смертей к 2030 году, включая 4,5 миллиона смертей среди детей в возрасте до 5 лет, говорится в исследовании, опубликованном в The Lancet", – отметили в Reuters.

Вашингтон, напоминает издание, является крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, на долю которого приходится не менее 38% всех взносов, зарегистрированных Организацией Объединенных Наций. По данным американского правительства, в прошлом году США выделили 61 миллиард долларов иностранной помощи, чуть больше половины из которых – через USAID.

"Наши оценки показывают, что если резкое сокращение финансирования, объявленное и внедренное в первой половине 2025 года, не будет отменено, к 2030 году может произойти впечатляющее количество смертей, которых можно было избежать", – отметили авторы исследования, опубликованного в авторитетном медицинском издании.

Напомним, в конце мая этого года Трамп раскритиковал свое же сокращение программ USAID. Он отметил, что действия его администрации в отношении программ USAID являются "разрушительными". Во время встречи с президентом Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой Трамп отметил, что это решение имело "значительное влияние" на Африку.

Однако американский лидер выразил надежду, что отныне гуманитарной помощью будет заниматься больше других стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!