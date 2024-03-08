США давят на Австрию и Raiffeisen Bank из-за сотрудничества с Россией: будут последствия

США усиливают давление на австрийский Raiffeisen Bank из-за его работы в России. Делегация Минфина США предупредит австрийских чиновников и представителей банка о рисках дальнейшей работы в РФ.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: также представительница американского министерства Анна Моррис (ответственная за противодействие незаконным денежным потокам) призывает австрийские банки "проанализировать свое присутствие в России и принять меры по смягчению последствий".

В частности, отмечается, она советует им принять меры для защиты от торговли, связанной с российской военно-промышленной базой. Ведь в противном случае учреждения могут быть отключены от доступа к американской финансовой системе.

Кроме того, австрийцам будет доказано о создании нового органа США по санкциям. Что "создаст повышенные риски для банков".

"Резкое предупреждение Моррис является очередной попыткой оказать давление на Raiffeisen Bank. Который обрабатывает большие объемы платежей в и из России", – говорится в сообщении.

США могут добиться своего

Основания же полагать, что США добьются от австрийских банков ограничения сотрудничества с Россией, есть. Ведь, к примеру, ранее после подписания президентом страны Джо Байденом указа о вторичных санкциях ужесточать направленные против России ограничения начали госбанки Китая. В частности, по крайней мере, 2 учреждения заказали проверку своего российского бизнеса. Также они намерены:

разорвать связи с клиентами из санкционного списка;

прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору – причем независимо от валюты и места проведения транзакций.

Кроме того, отказываются работать с российскими турецкими банками. Вероятная причина – подписанный 22 декабря 2023 года указ президента США о вторичных санкциях. Учреждения в частности:

разрывают корреспондентские отношения почти со всеми тамошними кредитными организациями;

приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договоров.

"Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь санкций. Ситуация начала осложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря указа президента США о вторичных санкциях. Версию об отказе от сотрудничества с Россией под давлением США подтвердил и председатель Ассамблеи экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе", – сообщили ранее росСМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус международного спонсора войны для австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. Этого требовало правительство Австрии, которое шантажировало Украину отказом от голосования за 12-й пакет санкций Европейского Союза (ЕС) против России.

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