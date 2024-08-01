"Способны поехать в Украину": для украинских мужчин введут жесткие правила в одном из регионов Германии

В немецкой федеральной земле Гессен решили не выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста проездные документы для поездок за границу, чтобы поощрить их возвращаться на родину для прохождения военной службы. Это решение поддерживает Украину в оборонной кампании против российской агрессии.

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Об этом говорится в ответе министерства труда и социальных дел Гессена, предоставленном 31 июля по запросу депутатской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в ландтаге земли. Министерство объяснило, что такая политика направлена на поощрение мужчин из Украины возвращаться домой.

"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны уехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы ", - отметили в министерстве.

Согласно информации ведомства, в Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста от 18 до 60 лет. Министерство труда и социальных дел Гессена подчеркнуло, что вербовка людей для участия в оборонной кампании против России и таким образом, поощрение их к возвращению на родину является понятными интересами Украины.

Политика выдачи проездных документов

На интернет-портале по предоставлению административных услуг Гессена отмечено, что немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться гражданам других стран только в особых исключительных случаях, поскольку это нарушает паспортный суверенитет другой страны. Такой документ могут выдать, если лицо может доказать, что у него нет паспорта или документа, его заменяющего, и он не имеет возможности его получить. Каждое подобное решение принимается индивидуально.

Стоит отметить, что весной 2024 года украинское правительство ограничило предоставление административных услуг за границей для мужчин призывного возраста. Это решение было принято из- за вступившего в силу 18 мая нового закона о мобилизации. Ограничение на выдачу проездных документов для украинских мужчин в Гессене является частью этой более широкой политики, направленной на обеспечение участия граждан в защите своей страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии планируют отменить государственную помощь для нетрудоустроенных украинских беженцев из-за отсутствия стимулов к трудоустройству. Федеральное правительство страны планирует ввести более строгие правила для поощрения получателей социальных выплат к работе.

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