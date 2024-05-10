Спасают миллиарды и учатся жить заново в России: ручные олигархи Путина бегут из ЕС – Bloomberg

Попавшие под международные санкции за лояльность диктатору Владимиру Путину российские олигархи усиленно пытаются вывести свои активы из-под юрисдикции стран Европейского Союза в страны, которые не поддерживают санкции – например, Объединенные Арабские Эмираты. Оттуда их бизнес переезжает на Родину.

Об этом сообщает Bloomberg. Два подсанкционных путинских миллиардера них на правах анонимности заявили, что теперь могут вести бизнес, не переживая о вероятности конфискации активов, только в РФ.

Еще один подсанкционный бизнесмен признался, что он и его семья начали заново строить жизнь в России, потому что не придумали, как перестроить свой бизнес так, чтобы выйти из-под санкций.

Отмечается, что в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index входят 26 россиян, которые совокупно владеют около $350 млрд. Значительная часть этого капитала остается отрезанной от большей части финансового мира.

Учитывая то, что средний возраст российских миллиардеров составляет 63 года, то, как и где они передадут свой капитал, может сыграть значительную роль в мировой экономике.

При этом, с одной стороны, в отличие от западных стран в РФ нет налога на наследство. А с другой, успешность бизнеса целиком зависит о того, в каких отношениях его владелец находится с диктатором Путиным. Среди опасений бизнесменов также отмечается нестабильность военной экономики для бизнеса и риски его потери.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские миллиардеры продолжают богатеть, несмотря на западные санкции. Только за первые три месяца 2024 года совокупное состояние богатейших граждан РФ выросло более чем на $18 млрд.

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