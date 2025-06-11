Китай и США договорились о соглашении о редкоземельных металлах: чем уступил Трамп

США и Китай достигли соглашения, которое предусматривает снятие экспортных ограничений Китая на редкоземельные металлы и снижение пошлин со 145% до 30% со стороны США и со 125% до 10% – со стороны Китая. Также отменена часть ограничений на американский экспорт микрочипов, программного обеспечения и деталей для АЭС.

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Об этом пишет Reuters. Напряженность между США и КНР достигла апогея после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Введение новой волны тарифов – до 145% на китайский импорт вызвало резкое обострение во взаимоотношениях. Китай ответил зеркальными пошлинами до 125% и существенным ограничением на экспорт ключевых ресурсов, в частности редкоземельных металлов.

Эти элементы критически важны для современной электроники, оборонной промышленности, возобновляемой энергетики и производства микрочипов. Китай контролирует до 90% мирового рынка этих металлов, что дает ему мощный геоэкономический рычаг влияния.

После двух дней переговоров в Лондоне министр торговли США Говард Лутник объявил о достижении предварительного соглашения с китайской стороной. Согласно договоренностям, США отменят часть собственных экспортных ограничений, взамен Китай возобновит поставки редкоземельных элементов. Это стало развитием женевских переговоров, которые в мае завершились 90-дневным соглашением о частичном снижении пошлин.

Соглашение должны еще официально утвердить президенты обеих стран - Дональд Трамп и Си Цзиньпин. До 10 августа стороны должны подписать полноценный документ, иначе тарифы снова вернутся на пиковые уровни.

Несмотря на возобновление переговоров, остаются значительные разногласия. В частности, США продолжают критиковать модель китайской экономики, где доминируют государственные предприятия, а также политику Пекина в отношении Тайваня и борьбы с фентанилом. Со своей стороны Китай видит в тарифной политике США элемент экономического шантажа.

Нестабильность в отношениях усиливает беспокойство среди глобальных инвесторов и компаний, зависящих от бесперебойных поставок сырья. Китай активно использует экспорт редкоземельных минералов как инструмент давления. Остановка их поставок может привести к серьезным последствиям для американской промышленности - от микроэлектроники до оборонного комплекса. Именно поэтому вопрос экспорта этих ресурсов стал центральной темой нового соглашения.

По словам Лутника, США уже разрабатывают превентивные меры на случай нарушения договоренностей со стороны Китая. Накануне переговоров Трамп провел разговор с Си Цзиньпином. 8 июня Китай неожиданно одобрил часть экспортных заявок на поставки редкоземельных металлов, что снизило градус напряжения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп удвоил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%, ссылаясь на национальную безопасность и защиту американских производителей. Новые тарифы начали действовать с 4 июня 2025 года и могут существенно повлиять как на внешнюю торговлю США, так и на внутренние цены на металл.

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