Соглашение о полезных ископаемых с США будет действовать в пределах международно признанных границ Украины по состоянию на 1991 год. Однако его практическая реализация на временно оккупированных территориях возможна только после их освобождения и обеспечения безопасности.

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Об этом рассказал член Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, нардеп Юрий Камельчук ("Слуга народа") одному из телеканалов. Соглашение о недрах, которое обсуждается в украинском парламенте, вызывает значительный общественный интерес из-за его потенциального влияния на экономику и суверенитет страны.

Камельчук подчеркнул, что соглашение будет действовать в пределах международно признанных границ Украины по состоянию на 1991 год. "Соглашение о недрах будет действовать в пределах международно признанных границ Украины 1991 года", – отметил нардеп Камельчук.

Это означает, что все положения соглашения будут касаться территорий, которые были признаны международным сообществом как часть Украины на момент провозглашения независимости. Однако, с практической точки зрения, реализация соглашения на временно оккупированных территориях может быть затруднена из-за рисков безопасности и отсутствия контроля со стороны украинской власти.

"С практической точки зрения, конечно, никто не будет завтра идти под пули, если там еще не прекратились стрелять, так или заминированные поля и начинать разрабатывать месторождения", – добавил Камельчук. Таким образом, хотя соглашение юридически охватывает всю территорию Украины в пределах 1991 года, его фактическая реализация будет зависеть от ситуации с безопасностью и контроля над соответствующими регионами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США планируют использовать соглашение о полезных ископаемых с Украиной для воздействия на Россию, чтобы государство-агрессор согласилось на конструктивные переговоры о завершении войны. Эта сделка была идеей американского президента Дональда Трампа и она должна принести несколько результатов.

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