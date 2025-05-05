США планируют использовать соглашение о недрах для давления на Россию: Бессент раскрыл замысел Трампа

Соединенные Штаты Америки планируют использовать соглашение о полезных ископаемых с Украиной для влияния на Россию, чтобы государство-агрессор согласилось на конструктивные переговоры о завершении войны. Это соглашение было идеей американского президента Дональда Трампа и оно должно принести несколько результатов.

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Об этом сказал министр финансов Америки Скотт Бессент во время выступления на конференции в институте Милкена в Калифорнии в понедельник, 5 мая. По его словам, Трамп убежден, что документ о недрах мог бы дать ему больше рычагов влияния на Москву.

"Соглашение должно показать России, что США никуда не уйдут из Украины", – отметил Бессент.

Кроме того, это соглашение должно укрепить экономические и инвестиционные связи между Украиной и США. Этот документ американский министр назвал историческим.

"50 на 50, поровну. Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам – "подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые". Смысл этого соглашения – экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", – добавил Бессент.

Соглашение о полезных ископаемых было подписано 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых с США подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Стороны опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Его еще должна ратифицировать Верховная Рада, и касается он месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США - она может стать американским вкладом в фонд.

По словам Юлии Свириденко, соглашение является выгодным, как для Киева, так и для Вашингтона. Важным для Украины является то, что именно наше государство будет определять, где и что будет добываться. Кроме того, недра будут оставаться в украинской собственности.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в соглашении о полезных ископаемых четко указано, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимает исключительно правительство Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The Wall Street Journal, часть элит РФ усиливает давление на Путина, требуя согласия на компромисс по войне в Украине. Они обеспокоены новым союзом США и Украины, а также возможностью потери преимущества на переговорах.

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