Сколько будет стоить восстановление системы здравоохранения: названы наиболее пострадавшие области

В сфере охраны восстановления после масштабной войны обойдется в 19,4 миллиарда долларов. Такие данные представлены в отчете "Четвертая быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей восстановления" (Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment – RDNA4).

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Как сообщается на сайте Минздрава, наибольший ущерб зафиксирован в Донецкой (37,8% от общей стоимости ущерба), Харьковской (12,6%), Луганской (12,5%) и Херсонской (7,3%) областях, где бои были наиболее интенсивными.

"Три года полномасштабной войны, развязанной Россией, причинили значительный ущерб украинской системе здравоохранения. Согласно оценкам Всемирного банка и ЕС потребности сектора здравоохранения уже оцениваются более чем в 19 миллиардов долларов США. Эта цифра промежуточна. Однако очевидно, что система здравоохранения нуждается в значительных инвестициях и их рациональном использовании", – говорит Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины.

RDNA4 также подчеркивается, что приоритетность инвестиций в восстановление и восстановление будет иметь решающее значение для вступления Украины в ЕС и ее долгосрочной устойчивости . Эти усилия направлены на восстановление инфраструктуры страны, возрождение ее экономики и укрепление институциональной структуры в соответствии со стандартами ЕС.

По сравнению с предыдущей оценкой RDNA3, обнародованной в феврале прошлого года, общие потери сектора здравоохранения увеличились на 8,9%. Потребности в восстановлении и реконструкции на будущее десятилетие выросли на 14%. В частности, количество поврежденных учреждений здравоохранения выросло на 36,7%, аптек – на 2,2%.

Отметим, что обновленная "Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей восстановления (RDNA4)" презентована 25 февраля 2025 года Правительством Украины, Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и Организацией Объединенных Наций. Согласно документу, общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составляет 524 миллиарда долларов США (506 миллиардов евро) в течение следующего десятилетия.

В то же время, по данным Центра экологических инициатив "Экодия", за три года полномасштабной войны Россия нанесла климатический ущерб более чем на 42 млрд долларов. В частности, объем выбросов парниковых газов за это время оценивается в 230 млн тонн CO₂ в эквиваленте, что равняется годовым выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе взятых или годовым выбросам 120 млн автомобилей.

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