России "выставили счет" на 42 млрд долларов: за что должна заплатить

За три года полномасштабной войны Россия нанесла климатических убытков на более 42 млрд долларов. В частности, объем выбросов парниковых газов за это время оцениваются в 230 млн тонн CO₂ эквивалента, что равняется годовым выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе взятых или годовым выбросам 120 млн автомобилей.

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Об этом сообщает "Центр экологических инициатив "Экодия". Отмечается: именно Россия должна нести ответственность за выбросы парниковых газов и последствия изменения климата, вызванные ее агрессией.

"Россия начала войну. И она должна нести ответственность за эти выбросы парниковых газов", – рассказал главный автор отчета Леннард де Клерк.

В целом, подчеркивается, среди основных факторов, повлекших столь значительный климатический ущерб – активные боевые действия. А кроме того:

использование тяжелой техники и артиллерии;

массированные атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Полномасштабная вооруженная агрессия против Украины вошла уже в четвертый год. Экологический вред не знает границ, а война усугубляет климатический кризис, с которым сегодня сталкивается весь мир", – подчеркнула министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Украинцы могут требовать от России деньги за войну

В то же время, украинцы, чье имущество было разрушено в результате российской агрессии, могут потребовать от РФ компенсации убытков через платформу Дія. Для этого нужно:

Зайти в приложение Дія со смартфона или на сайт и авторизоваться.

Выбрать пункт "Заявление о возмещении ущерба".

Нажать "выбрать объект недвижимости" – подать заявление.

Заполнить данные о недвижимости (Дія подтягивает данные из реестров – проверьте информацию или обновите данные в реестре при необходимости) – нажать "далее".

Проверить данные и подписать заявление электронной подписью.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее британские парламентарии призывали правительство передать Украине все замороженные активы России, из которых 25,5 млрд фунтов стерлингов (около $32,13 млрд) хранятся в Великобритании. В Британии предлагают найти юридические механизмы для легального перевода этих средств на нужды Украины.

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