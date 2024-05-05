"Ситуация сложная": министр энергетики озвучил последствия последних атак РФ на энергосистему

Последние массированные атаки РФ нанесли энергетике Украины ущерб более чем на 1 млрд долларов. Ситуация в энергосистеме "достаточно сложная".

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона "Единые новости", передает пресс-служба министерства. "На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", – отметил он.

Министр подчеркнул, что основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. В то же время продолжаются ежедневные атаки на разные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.

"Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная", - отметил министр, добавив, что в настоящее время благодаря благоприятным погодным условиям энергосистему удается балансировать мощностями ВИЭ.

В некоторых регионах, в частности в Харькове, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам, действуют ограничения электроснабжения. В области осуществляются работы по стабилизации ситуации и подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Для проведения восстановительных и ремонтных работ, а также наращивания мощностей маневрового поколения привлекается помощь международных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе. В этой связи энергетики призывают украинцев уже сейчас экономить электроэнергию – чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!