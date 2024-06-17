Штрафы за нарушение военного учета будут приходить в Дію? В Минцифры объяснили ситуацию

В Украине пока не ввели механизм уплаты штрафов за нарушения военного учета онлайн через Дію. Такая возможность может появиться только после внедрения отдельного регулирования на уровне Кабинета министров, а этого пока не произошло.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации. Дело в том, что ранее юрэксперты sud.ua обращали внимание, что в постановление Кабмина от 13 июня №693 якобы внесены соответствующие изменения.

"Пока в принятом Кабмином постановлении № 693 речь не идет о том, что штрафы за нарушение военного учета будут поступать в приложение Дія... Для этого (возможности оплачивать штрафы в Дії. – Ред.) должно быть отдельное регулирование, а его нет", – заявили в Минцифры.

Аналитики, в свою очередь, отмечали, что изменения позволят интегрировать в систему госуслуг Дія банковские системы для уплаты штрафов за административные правонарушения, включая нарушения военного учета. Если это произойдет, процесс уплаты штрафов упроститься, ведь отпадет необходимость посещать суды и банки.

Сообщалось, что Дія интегрирует информационные системы и программное обеспечение государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% принадлежит государству, для уплаты штрафов и других платежей. Среди административных правонарушений, за которые можно будет уплатить штраф, есть мелкое хулиганство, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения и многие другие.

Кроме уплаты штрафов, Дія теперь интегрируется с электронной системой здравоохранения. Это позволит вносить в центральную базу данных медицинскую информацию о пользователе, просматривать ее и обмениваться ею в соответствии с законодательством.

Ранее Кабмин после принятия законопроекта о заочных штрафах № 10379,упростил процедуру привлечения к административной ответственности за нарушение военного учета. Это позволяет ввести заочные штрафы, открытие исполнительных производств и блокирование счетов нарушителей.

"Изменения значительно упростят процедуру привлечения к ответственности за административные правонарушения, что позволит более оперативно реагировать на нарушения", – отметил член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Штрафы за неявку в ТЦК во время мобилизации: какие суммы

В Украине состоялось повышение штрафов за за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (в частности, за то, что не стал вовремя на учет). Это предусмотрено законопроектом № 10379, который уже вступил в силу.

Размеры штрафов во время военного положения выше, чем в мирное время. Так, штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП) установлен на таких уровнях:

в мирное время – от 3400 до 5100 грн;

в особый период (в том числе во время военного положения) – от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП) тоже изменился. Для граждан:

в мирное время – от 5100 до 8500 грн;

в особый период (включая военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн.

Для юридических лиц и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций штрафы будут выше. Так:

в мирное время – от 17 000 до 34 000 грн;

в особый период (в частности, во время военного положения) – от 34 000 до 59 500 грн.

Кроме того, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) теперь могут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации без составления протокола – выносить постановление об этом. Обжаловать штраф можно будет уже в судебном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили новую комплексную услугу для предпринимателей е-Предприниматель на портале Дія, позволяющее оформить десять различных услуг по одному заявлению онлайн за 15-40 минут. Этот сервис направлен на упрощение ведения бизнеса, охватывает разные виды малого бизнеса и устраняет потребность в бумажной работе и очередях.

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