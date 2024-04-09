Страна ЕС останавливает программу "золотых виз" из-за дефицита жилья: что известно

Испания намерена прекратить свою программу "золотых виз" для иностранных покупателей недвижимости, чтобы увеличить доступность жилья для местных жителей. Эта программа дает право на проживание гражданам стран вне ЕС, которые инвестируют не менее 500 000 евро в недвижимость в Испании.

Об этом сообщает Blooomberg. Это решение происходит в контексте давления со стороны представителей Европейского Союза, призывающих страны членства прекратить такие программы из-за их потенциального негативного влияния на экономику, общество и борьбу с коррупцией.

Отказ от программы "золотых виз" станет важным шагом для обеспечения доступности жилья для местного населения и уменьшения возможности использования этой программы для незаконных целей, в частности для отмывания денег. Это также отражает общий тренд в странах ЕС, где многие страны уже отменили или пересматривают подобные программы из-за попыток сбалансировать потребности своих граждан и иностранных инвесторов, а также отказаться от практик, способствующих коррупции и финансовым преступлениям.

Это решение также становится свидетельством изменения подхода к регулированию рынка недвижимости в Испании после финансового кризиса, когда страна вместе с некоторыми другими европейскими государствами использовала подобные программы как средство стимулирования экономики и привлечения иностранных инвестиций. Теперь правительство Испании обращает больше внимания на потребности собственного населения и на обеспечение справедливого доступа к жилью для всех граждан.

Термин "золотые визы" используется для описания программ, позволяющих состоятельным иностранцам получить право на проживание в Европейском Союзе при условии инвестирования в местную недвижимость или финансовые активы. После получения "золотых виз" многие также подают заявки на получение европейского гражданства.

Европейский парламент и Еврокомиссия призвали страны ЕС прекратить свои программы "золотых виз". Российская агрессия против Украины привлекла еще больше внимания к этим программам, поскольку, как утверждает бельгийская депутат Саския Брикмонт, они могут быть использованы как способ " купить себе путь в Европу и отмыть деньги, улучшить свой имидж и личную безопасность".

Некоторые страны-члены уже отказались от программ "золотых виз", таких как Ирландия и Португалия. Черногория также обещала прекратить свою программу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Канаде с начала апреля завершилась экстренная визовая программа для украинцев CUAET ("Разрешение на экстренные поездки между Канадой и Украиной"), и продолжать ее нет намерения. Однако канадские власти уверяют: домой не будут отправлять ни одного украинца, прибывшего в страну по этой программе.