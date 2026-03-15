Шантаж Фицо не сработал: Словакия отвернулась от российских олигархов

Словакия, которая до последнего блокировала продление санкций Евросоюза в отношении России, отказалась от своих условий. В частности, в Братиславе сняли требование исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Видео дня

Об этом сообщает DW. Условие Словакии было снято в последний момент, что позволило продлить санкции против 2600 российских олигархов и организаций еще на полгода – до 15 сентября.

В противном случае санкции могли снять уже 15 марта, поскольку для принятия решения необходима поддержка всех 27 государств-членов ЕС. При этом семерых других фигурантов санкционного списка из него исключили, включая:

голландского нефтетрейдера Нильса Трооста ;

; дочь главы российской нефтепроводной компании "Транснефть" Майю Болотову ;

; пятерых человек – из-за смерти.

Следует отметить, что в прошлом пророссийские правительства Словакии и Венгрии неоднократно угрожали не продлевать санкции и требовали исключения определенных лиц или организаций из санкционного списка. Впрочем, каждый раз путем уступок ЕС удавалось достичь консенсуса.

Венгрия блокирует кредит для Украины

В то же время Венгрия по-прежнему блокирует выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро из-за прекращения поставок нефти из России по нефтепроводу "Дружба". Трубопровод был поврежден в январе в результате российского удара и выведен из строя.

Несмотря на это, Венгрия и Словакия обвиняют Киев в затягивании ремонта и использовании предполагаемых повреждений как повода для остановки трубопровода. Из-за этого спора Будапешт также блокирует новый санкционный пакет против России.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта США временно ослабили санкции против российской нефти и разрешили всем странам покупать уже загруженное сырье до 11 апреля. На сайте американского Минфина уже опубликована соответствующая лицензия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!