"Санкции против России действуют как медленный яд": россияне жалуются, что не могут жить как раньше 

Недавнее падение курса рубля в России показало: агрессору приходится выбирать между падением доходов россиян и продолжением войны против Украины. Временные меры позволяют удерживать экономику РФ, однако санкции "действуют как медленный яд" и россияне уже жалуются, что не смогут жить как раньше и чувствуют падение доходов.

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Об этом говорится в материале The Messenger. Юлиана, 38-летняя предпринимательница, рассказывает: "Наше состояние резко ухудшилось, это никуда не годится. ... Это не закончится ни сегодня, ни завтра, и не послезавтра. Я думаю, что не одно поколение заплатит за эту историю".

Тем не менее, импорт в Россию восстанавливается, поскольку товары проходят через соседние страны, такие как Казахстан и Армения, избегая санкций. Государственные расходы на военные и социальные программы распределяют деньги среди людей и компаний, которые используют часть их на импортную продукцию.

Нехватка рабочей силы, вызванная отъездом людей из страны, также поддерживает заработную плату, в то время как субсидируемые государством ипотечные кредиты помогают поддерживать активность в сфере недвижимости. Некоторые удары по экономике очевидны, особенно по автомобильной промышленности после того, как западные производители отказались от своего российского бизнеса. Но китайский импорт автомобилей набирает обороты.

Не имея иностранных инвестиций в валюту, Кремль может влиять на обменный курс, просто указывая контролируемым государством экспортерам, когда продавать иностранную валюту за рубли. Кроме того, цены на российскую нефть в последнее время выросли, сократив скидки, которые он должен был предоставить клиентам в Индии и Китае.

Повышение процентных ставок для укрепления рубля "душит частную экономику – или ту часть экономики, которая не связана с войной и оборонной промышленностью, – так что остается достаточно ресурсов для продолжения войны", – сказал Янис Клюге, эксперт по российской экономике в Немецком институте международных отношений и безопасности в Берлине.

В долгосрочной перспективе выбор Путина подорвет экономический рост и создаст более долгосрочную нагрузку на рубль, сказал Клюге. Без иностранных инвестиций, необходимых для производства сложных товаров, Россия будет производить меньше того, что ей нужно, и импортировать больше. "И это будет означать, что в будущем граждане России не смогут позволить себе тот же уровень, тот же образ жизни, что и в прошлые годы", – сказал Клюге.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" запустил механизм принудительного взыскания компенсации с России за активы во временно оккупированном Крыму согласно решению Гаагского арбитража. Ее размер составляет 5 млрд долларов.

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