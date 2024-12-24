С дешевыми кредитами для бизнеса возникли проблемы: что пошло не так с госпрограммой "5-7-9"

Государственная программа кредитования "5-7-9" столкнулась с проблемами из-за высокой задолженности и искажения конкуренции, считают в Национальном банке Украины (НБУ). По мнению главы налогового комитета Даниила Гетманцева, для ее эффективности необходимо сосредоточить ресурсы на действительно важных проектах и реформировать систему администрирования. В то же время экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин уверен: главное препятствие для льготного кредитования – политика самого Нацбанка.

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Об этом пишет OBOZ.UA. Как говорится в декабрьском Отчете НБУ о финансовой стабильности (публикуется дважды в год), dо время войны программа кредитов "5-7-9" стала важным драйвером стимулирования кредитной активности. На ее долю которой на конец прошлого года приходилось 40% работающего валового гривневого кредитного портфеля.

В то же время, обратной стороной стал рост расходов государственного бюджета и задолженности перед банками по компенсации процентной ставки. Как отмечает глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), это обусловило необходимость изменения дизайна программы с целью сокращения затрат и более эффективной фокусировки программы.

"В частности, в апреле этого года был сокращен максимальный объем кредита на пополнение оборотных средств по неприоритетным направлениям (с 60 до 5 млн грн), был ограничен размер маржи и компенсации банков", – напомнил нардеп. Впрочем, такое решение по его словам, не слишком сильно сказалось на самой программе и его проблемах:

за первую половину года доля кредитов по программе сократилась на 6 процентных пунктов, до 34% от работающего валового гривневого кредитного портфеля, но с учетом уже накопленного долга, расходы для бюджета сократились в меньшей степени – если брать весь имеющийся кредитный портфель, выданный по программе, то к началу июля-2024 государство компенсировало 16% от объема предоставленных кредитов, тогда как в прошлом году этот показатель колебался в пределах 17-18%.

от работающего валового гривневого кредитного портфеля, но с учетом уже накопленного долга, расходы для бюджета сократились в меньшей степени – если брать весь имеющийся кредитный портфель, выданный по программе, то к началу июля-2024 государство компенсировало 16% от объема предоставленных кредитов, тогда как в прошлом году этот показатель колебался в пределах 17-18%. из-за высоких расходов по накопленному портфелю и дальнейшему росту кредитов годовой бюджет программы иссяк уже в октябре.

"Долг перед банками по программе до конца года будет близок к 10 млрд грн, то есть будет на 3 млрд грн выше, чем год назад. Такой объем задолженности, который продолжает расти, создает неопределенность как для банков, так и заемщиков, дискредитирует саму программу и снижает ее эффективность", – отметил Гетманцев.

По его мнению, выводы НБУ являются дополнительным аргументом в пользу ускорения трансформации Фонда развития предпринимательства (ФРП). Это оператор программы "5-7-9". Гетманцев уверен, что ФРП в нынешнем виде "очевидно не справляется с возложенными на него задачами". Нардеп советует трансформировать его в более институционально состоятельный и прозрачный институт – Национальное учреждение развития, которое будет заниматься финансированием проектов восстановления во время и после войны.

"Учреждение будет предоставлять преимущественно кредиты и гарантии другим банкам, имея для этого соответствующую экспертизу, функционал, возможность самостоятельно привлекать финансирование. Соответствующий законопроект, разрабатываемый мной и нашим комитетом, принят в первом чтении. Он поддерживается Нацбанком и Минфином. Сейчас идет работа по его доработке", – рассказал нардеп.

В то же время, как рассказал OBOZ.UA экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин, Нацбанк в вопросе льготных программ кредитования зря набросился с критикой именно на правительство. Дело в том, что, как утверждает Данилишин, в проблемах программы может быть виноват сам НБУ.

"НБУ виновен в том, что 2 года подряд держал учетную ставку на неадекватном с инфляцией уровне. И именно это привело к многочисленным дисбалансам в финансовой системе, в т.ч. и в части избыточных процентных расходов по программе "5-7-9". Да, можно и нужно калибровать и совершенствовать программу "5-7-9". Однако это не даст существенный результат, поскольку основная причина чрезмерных расходов правительства по программе – это процентная политика НБУ", – утверждает специалист.

Кроме того, вопросы у Данилишина вызывает утверждение Нацбанка, что государственная поддержка кредитования якобы утратила свою роль в Украине. "Тогда почему продолжает расти доля льготных кредитов в структуре портфеля выданных банками работающих кредитов? По итогам октября 39% работающих кредитов бизнеса были льготными", – отмечает он.

По его словам, такими утверждениями НБУ сознательно провоцирует конфликт между монетарной и фискальной сферой. Тем самым рушится продуктивное сотрудничество разных ветвей государственной власти в сложных условиях военного времени, резюмирует Данилишин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первые месяцы 2025 проценты по кредитам и депозитам в Украине вряд ли будут меняться, даже несмотря на повышение учетной ставки Национального банка (НБУ). По долгосрочным вкладам можно будет рассчитывать на чистую прибыль в среднем 2-3%.

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