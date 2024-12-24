НБУ обнародовал очередной отчет "О финансовой стабильности", чем, наверное, очень удивил правительство. Нацбанк в очередной раз набросился с критикой на правительство по программам льготного кредитования.

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НБУ аргументує необхідність перегляду пільгових програм кредитування тим, що уряд несе надмірні витрати за ними. "Через високі витрати за накопиченим портфелем та подальше зростання кредитів річний бюджет програми вичерпався вже у жовтні. За новими кредитами держава платить у середньому 10% компенсації, за всім портфелем – майже 16%", – заявляє НБУ.

Ну це – як з хворої голови на здорову! Виявляється, що це уряд винен в тому, що видавав кредити з компенсаціями у 10-20%. А облікова ставка НБУ тут виявляється ні до чого!

Ні! Насправді це саме НБУ ВИНЕН в тому, що 2 роки поспіль тримав облікову ставку на неадекватному з інфляцією рівні. І саме це призвело до численних дисбалансів у фінансовій системі, в т.ч. і в частині надмірних процентних витрат за програмою "5-7-9".

Так, можна і потрібно калібрувати та удосконалювати програму "5-7-9". Однак це не дасть суттєвого результату, оскільки основна причина надмірних витрат уряду за програмою – це процентна політика НБУ.

Далі НБУ надає ще більш дивну аналітику і заявляє, що виявляється в Україні настільки покращилися ринкові умови, що потреба у пільговому кредитуванні – відпадає! "З огляду на поліпшенням ринкових умов державна підтримка вже втратила визначальну роль для кредитування", – повідомляє Нацбанк.

Це схоже на якусь альтернативну реальність, в полоні якої перебуває НБУ. Економіка знаходиться під впливом численних структурних шоків, триває війна, брак робочої сили, підняття тарифів, дефіцит енергопостачання. Все це б’є по собівартості виробництва, а на думку керівництва НБУ виявляється в країні вже відпадає потреба в пільговій підтримці!

Банківські ринкові кредити (без пільгових) становлять лише 7% ВВП. Може НБУ вважає, що такого рівня достатньо, щоб заявляти про відновлення ринкового кредитування?

Якщо державна підтримка втратила свою роль, тоді виникає питання, чому продовжує зростати частка пільгових кредитів в структурі портфеля виданих банками працюючих кредитів? За підсумками жовтня 39% працюючих кредитів бізнесу були пільговими.

Розвиток ринкових форм кредитування є першочерговим завданням НБУ. Кредитний канал – є ключовим каналом монетарної трансмісії, без якого центральний банк не в змозі ефективно управляти грошовою пропозицією та досягати цілей своєї діяльності.

Однак, НБУ не тільки ігнорує розвиток кредитного каналу, надмірно зосередившись на питанні інфляційної стабільності, але ще й критикує уряд за його ініціативи по підтримці та розвитку кредитування.

НБУ, замість спільної роботи з урядом в питанні розвитку кредитування, свідомо провокує конфлікт між монетарною і фіскальною сферою. Тим самим руйнується продуктивна співпраця різних гілок державної влади в складних умовах воєнного часу.