Рынок 30 лет работал в тени: Гетманцев объяснил, как можно побороть контрабанду водки и сигарет в Украине

В борьбе с контрабандой в Украине удалось значительно снизить нелегальный рынок спиртных напитков и сигарет. Налоговая нагрузка по НДС на алкогольные изделия возросла с 5,16% в 2021 году до 7,64% в первом квартале 2024 года, что привело к значительному увеличению выручки. Тем не менее, проблемы все еще остаются, и для их полного решения необходимы существенные усилия и внедрение новых подходов, включая построение "нового общественного договора".

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью OBOZ.UA. Если мы начинаем говорить о контрабанде, первым увековечивается образ нелегального рынка спиртных напитков и сигарет.

По словам Гетманцева, действительно удалось значительно сократить эти теневые рынки. Впрочем, он подчеркнул, что речь идет не об их полном искоренении, а о системном уменьшении, что является важным шагом вперед. Это осуществляется благодаря активной работе налоговых и правоохранительных органов, постоянно работающих над выявлением и прекращением системных злоупотреблений в промышленных масштабах.

Результаты и вызовы борьбы

Один из ключевых показателей успеха – рост налоговой нагрузки по НДС на алкогольные изделия, что свидетельствует об активной деятельности в этой сфере. По данным с первого квартала 2024 года объем налоговой нагрузки по НДС на алкоголь составил 7,64%, что по сравнению с предыдущим годом отражает рост на 2,48 процентных пункта. Объемы производства алкогольных напитков также показали положительную динамику, увеличившись на 10% с 2021 года.

Что касается контрабанды сигарет, снижение теневого рынка также очевидно. По данным исследования Kantar, процент нелегального рынка составил 19,1% в 2024 году, что по сравнению с предыдущим показателем в 26% свидетельствует об определенном прогрессе в этой сфере.

В то же время Гетманцев отмечает, что цифры все еще не впечатляющие, и проблему нелегального рынка табачных изделий следует рассматривать комплексно. В частности, необходимо обращать внимание не только на розницу, но и на производство и импорт, работая одновременно по трем направлениям. "Если 30 лет рынок работал в тени, не стоит ожидать, что через год он полностью из нее выйдет", - отметил он.

Предупредив обсуждение новых возможностей, Гетманцев отметил необходимость построения нового общественного договора, который будет базироваться на нулевой толерантности к уклонению от налогообложения и коррупции. Этот путь, по его мнению, будет способствовать приближению Украины к европейским стандартам и будет шагом к членству в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев ожидает подорожание вина и винных напитков, поскольку правительство одобрило повышение акцизных сборов по такому виду товаров. Это было одним из условий ассоциации Украины с Европейским Союзом.

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