Рубль "рухнул", акции посыпались: что происходит на рынках России

Новости о срыве переговоров об условиях возможного мирного соглашения с Россией привели к падению российских фондового и валютного рынков. В частности,по состоянию на 12:30 курса доллара на валютном рынке Forex вырос на 1,5%, до 82,71 рубля. А на межбанке – до 83,1 рубля, что является самым высоким уровнем за неделю.

Видео дня

"Евро подорожал к рублю на 2,2%, до 94,5 рубля. А курс юаня на Мосбирже подскочил на 2% – до 11,35 рубля и также установил недельный максимум", – сообщают росСМИ.

При этом подчеркивается: индекс Мосбиржи опустился до 2 900 пунктов, при том, что днем ранее он пробил отметку 3 000 пунктов. Это ключевой фондовый индекс, отражающий изменение цен акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний, торгующихся на Московской бирже.

В то же время, акции "Газпрома" подешевели на 3,2%. Сбербанка – на 1,5%. "Роснефти" – на 2,9%. А такие компании как "Аэрофлот", НЛМК, ММК и "Алроса" потеряли более 3% стоимости своих акций.

"Негативная динамика связана с геополитикой. Так как запланированные переговоры в Лондоне по урегулированию военного конфликта во Восточной Европе сорвались", – говорится в материале.

В то же время, большинство россиян – 53% – стремится получать свою зарплату в иностранной валюте, видя в ней большую стабильность и защиту от рисков, чем в рублях. Наибольшей популярностью пользуется доллар, избравший 33% опрошенных, далее идет евро – 28%, и юань – 20%.

Получать заработную плату исключительно в рублях хотели бы всего 8% опрошенных. И это при том, что именно рубль остается единственной официальной валютой в стране.

В целом же, эти данные свидетельствуют о глубоком недоверии к российской экономике со стороны собственных граждан. Ведь несмотря на официальные заявления о финансовом "улучшении", инфляционные риски и нестабильный курс рубля уже давно беспокоят граждан страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за западных санкций "Почта России" была вынуждена перейти на ручную сортировку писем, поскольку значительная часть иностранного логистического оборудования вышла из строя или блокируется дистанционно производителями, а отечественных аналогов критически не хватает. Это привело к массовым задержкам в доставке корреспонденции – письма идут по несколько недель, иногда более месяца, даже в пределах одного региона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!