Большинство россиян – 53% стремится получать свою зарплату в иностранной валюте, видя в долларах, евро и юанях большую стабильность и защиту от рисков, чем в рублях. Это свидетельствует о глубоком недоверии к российской экономике со стороны собственных граждан, несмотря на официальные заявления о финансовом "улучшении".

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Об этом пишут росСМИ. В современной России, где власти постоянно подчеркивают "стабильность рубля" и "успехи в экономике", население демонстрирует совсем другой вектор доверия – и этот вектор смотрит за границу.

Как свидетельствует свежий опрос международной платформы Stape, более половины граждан России хотели бы получать свою заработную плату не в рублях, а в иностранной валюте. В опросе, проведенном среди пяти тысяч респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, 53% участников заявили, что хотят полностью перейти на зарплату в иностранной валюте.

Наибольшей популярностью пользуется доллар США, избравший 33% опрошенных, далее идет евро – 28%, и юань – 20%. Получать заработную плату исключительно в рублях хотели бы всего 8% опрошенных – и это при том, что именно рубль остается единственной официальной валютой в стране.

Эти данные показывают не просто временный захват "долларом" или "евро", а глубокий кризис доверия к национальной валюте. Интересно, что многие россияне (39%) сказали, что не планировали бы конвертировать иностранную валюту в рубли, а предпочли бы хранить ее или откладывать. Еще 32% респондентов признались, что бы инвестировали полученные валютные средства — преимущественно в финансовые инструменты, не связанные с российским рынком.

Не менее показательно и то, что 16% опрошенных выразили готовность получать зарплату в криптовалюте, хотя большинство среди них при этом отметило, что не совсем понимает, как она работает, и не считает ее стабильной. Этот парадоксальный результат указывает на отчаяние и поиск альтернатив в условиях экономической неопределенности.

Stape также уточнила, что доллар выбирают преимущественно мужчины, тогда как женщины чаще предпочитают евро. Респондентам также был предложен вариант частичной оплаты в иностранной валюте. Здесь 28% хотели бы получать больше половины зарплаты в валюте, а 25% - не менее трети.

На этом фоне еще более спорно выглядит официальная статистика. По данным Росстата, в 2024 году 61,3% граждан заявили, что полностью удовлетворены своими доходами. Это на 10,7% больше, чем в 2022 году, и является рекордным ростом за последнее десятилетие. Однако эти цифры выглядят как параллельная реальность по сравнению с результатами опроса Stape.

Инфляционные риски и нестабильный курс рубля уже давно беспокоят граждан, а также ограничения на операции с валютой внутри страны, санкционная политика и финансовые потрясения последних лет подорвали доверие к банковской системе и рублевым сбережениям. В-третьих, многие работают на международные компании или на фрилансе, и уже привыкли к стабильности выплат в долларах или евро.

Согласно предварительному исследованию Stape, только 25,77% проживающих за рубежом фрилансеров получают оплату в рублях — остальные конвертируют доходы в иностранную валюту сразу после поступления. Это все вместе создает картину, в которой рубль для самих россиян перестает быть финансовой опорой, даже если государство пытается навязать другой нарратив.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за западных санкций "Почта России" была вынуждена перейти на ручную сортировку писем, поскольку значительная часть иностранного логистического оборудования вышла из строя или блокируется дистанционно производителями, а отечественных аналогов критически не хватает. Это привело к массовым задержкам в доставке корреспонденции – письма идут по несколько недель, иногда более месяца, даже в пределах одного региона.

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