Рубль продолжает катиться вниз: что убивает российскую валюту

С начала августа рубль ослаб к доллару на 7,5% – исправить ситуацию не помогают ни увеличения цен на нефть, ни валютные интервенции Центробанка РФ. Среди причин падения – бюджетный дефицит РФ, увеличение оттока валюты и бои в Курщине.

Видео дня

Как пишут росСМИ, 12 июня в отношении Московской бирже были введены международные санкции, а торги долларом и евро остановились. С тех пор Центробанк РФ устанавливает курс на основании межбанковских внебиржевых торгов:

1 августа один доллар оценивался в 86,1 рубля;

14 августа курс упал до 92,6 рубля.

За последние сутки стоимость доллара в РФ выросла на 2,7 рубля. Местные аналитики констатируют, что из-за вызванных санкциями проблем с импортом и трансграничными платежами курс рубля уже давно был искусственно завышенным.

Среди причин его падения называют бюджетный дефицит: облигации федерального займа РФ продаются хуже, чем запланировал Центробанк. Другие аналитики связывают это с изменениями притока и оттока валюты в Россию. Снижение поступления иностранной валюты связано с понижением для экспортеров в два раза доли обязательной для возврата в страну валютной выручки.

Еще одна причина – события в Курской области. Некоторые финансисты объясняют, что боевые действия в России отражаются на национальной валюте РФ.

Не могут сдержать падение российской валюты даже высокие цены на нефть и попытки Центробанка РФ искусственно удержать его на плаву, наращивая объемы продаж валюты – с 3 млрд рублей в день в июле до 7,3 млрд рублей в день в августе.

Рубль также упал по отношению к евро и юаню. За сутки китайский юань в РФ вырос на 1,5% и преодолел отметку в 12 рублей, а евро пробил психологическую отметку в 100 рублей и закрепился на уровне 100,21 руб/€.

Также OBOZ.UA писал, что Московская биржа не сможет вернуть россиянам валюту. Евро и доллары, которые брокеры хранили на счетах в клиринговом центре в качестве валютного обеспечения, будут принудительно конвертированы в российские рубли – деньги обменяют по так называемому центральному курсу НКЦ на 13 июня. Кроме того, санкции против Мосбиржи вызвали затруднения и для операций в юане – некоторые брокеры ввели временные ограничения на них для своих клиентов.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!