Рост цен замедляется быстрее, чем прогнозировали: чего ждать украинцам

Инфляция в Украине с начала 2023 года начала снижаться стремительнее, чем ожидалось. Из-за этого Национальный банк Украины (НБУ) существенно – на 4,2 процентных пункта – улучшил инфляционный прогноз. Рост цен будет замедляться и в дальнейшем, хотя и более умеренными темпами, считает регулятор.

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Об этом рассказали OBOZREVATEL источники в Национальном банке. Речь идет о таких показателях, которые внесены в обновленный в июле макроэкономический прогноз:

уровень инфляции в 2023 – 10,6% (в апрельском прогнозе ожидалось 14,8%);

(в апрельском прогнозе ожидалось 14,8%); в 2024 году – 7% (в предыдущем прогнозе было 7,2%).

Впрочем, многое будет зависеть от хода боевых действий, признают в НБУ. "Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остаются более длительные сроки, а также непредсказуемый характер и интенсивность полномасштабной войны", – отмечают источники.

Ключевыми факторами, которые поддержат снижение инфляции в Украине НБУ считает жесткие монетарные условия, снижение глобального инфляционного давления и слабый потребительский спрос. По прогнозам, инфляция в 2023-2024 годах все же останется выше целевого диапазона (около 5%), в частности, из-за последствий войны и роста коммунальных тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ впервые за год снизил учетную ставку – с 25% до 22%. Уменьшение учетной ставки означает, что деньги станут более дешевыми для банков. В перспективе это может привести к удешевлению и потребительских кредитов.

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