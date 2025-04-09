Рост цен в Украине вышло на рекорд с начала года: какие продукты подорожали сильнее всего

В Украине по итогам марта зафиксирована самая высокая инфляция в 2025 году, рост потребительских цен за месяц ускорился вдвое, а годовая инфляция поднялась до 14,6%, также нового максимума. Одним из ключевых драйверов общего роста цен стало подорожание продуктов питания: с начала года продуктовая инфляция составила 4,2%, а с прошлого марта – 17,4%. За годсильнее всего в цене прибавили яйца, растительное масло и овощи.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. "Инфляция на потребительском рынке в марте 2025 г. по сравнению с февралем 2025 г. составила 1,5%, с начала года – 3,5%", – говорится в отчете ведомства.

За год, по данным официальной статистики, в Украине заметно подорожал целый ряд продуктов питания. Больше всего выросли цены на такие продукты:

яйца – 44,7% (за последний месяц – 18,8%, что обусловлено сезонными факторами);

(за последний месяц – 18,8%, что обусловлено сезонными факторами); подсолнечное масло – 35,4% (подорожание за месяц – на 1,7%);

овощи – "плюс" 32,3% (за месяц – 1,6%).

Также существенно подорожали сливочное масло (31,9% за год), хлеб (20,8%) и молоко (19,5%). Продуктов, цены на которые за год снизились бы или хотя бы не изменились, в списке Госстата не оказалось.

Что касается других потребительских цен, то Госстат зафиксировал некоторое удешевление одежды и обуви ("минус" 4,2% и 3,3% за год соответственно). Эти товары оказались единственным, показавшими падение цен.

К примеру, услуги здравоохранения подорожали за год на 15%, транспорта – на 9,5%, связи – на 18,9%. Образование стало дороже на 12,1%, а отдых – на 1%.

Национальный банк Украины (НБУ) в конце января также ухудшил прогноз инфляции на 2025 год. Теперь вместно показателя в 6,9% на конец года ожидается до 8,4%. По итогам первого квартала Нацбанк рассчитывал на инфляцию в 14,3%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее экономисты рассказали, существует ли в Украине "скрытая" инфляция. Так, многие граждане не доверяют официальным данным о росте цен, утверждая, что реальное повышение стоимости товаров значительно выше.

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