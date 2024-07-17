Россию ждет новая "номинация" на санкции: в Росфинмониторинге готовятся к удару от FATF

В Росфинмониторинге не исключают внесения РФ в черный список FATF (Международная группа по противодействию отмыванию денег, Financial Action Task Force). В российском ведомстве заявили, что следующее заседание FATF запланировано на декабрь-2024, и именно тогда Россию может ждать новая порция санкций.

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Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщают российские СМИ. "Россия на сегодняшний день приостановлена в деятельности на площадке FATF... И уже седьмое пленарное заседание рассматривается вопрос о применении в отношении России более жестких санкций. Это, в первую очередь, включение России в так называемый черный список", – сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

Чиханчин добавил, что следующее пленарное заседание FATF пройдет в декабре, и ведомство ожидает новую "номинацию" на санкции. "Мы продолжаем работать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами. И я думаю, что нам все-таки удастся удержать (позиции. – Ред)", – считает российский чиновник.

В феврале 2022 года FATF приостановила членство России в группе. По итогам прошедшей в июне пленарной недели FATF в Сингапуре статус России в группе не изменился, членство РФ по-прежнему приостановлено.

Украина продолжает добиваться внесения РФ в черный список FATF. Пока такие меры не приняты, Кремль помогает КНДР, как и Ирану, получить доступ к международной экономике и финансам, от которых эти страны формально отрезаны.

"Россия объявила о формализации "всеобъемлющих" торговых, военных и финансовых связей с Северной Кореей, что является последней попыткой положить конец изоляции Пхеньяна и предоставить ему лазейку в мировую экономику и финансовую систему. Это один из последних примеров последовательной кампании Кремля по подрыву целостности мировой финансовой системы, борьба с которой требует использования дополнительных инструментов", – отмечал глава Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинга) Украины Игорь Черкасский.

FATF, в свою очередь, вносит в черный список страны, которые нарушают ее стандарты и угрожают глобальной финансовой безопасности. Например, Иран, Северная Корея и Мьянма, которые являются партнерами России, как раз находятся в черном списке. "В случае попадания в черный списокРоссия будет признана юрисдикцией с высоким уровнем риска, а ее доступ к мировой финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований к ее контрагентам", – объяснял Черкасский.

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Основана в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Канада фактически приравняла Россию к странам из черного списка FATF, не дожидаясь соответствующего решения от самой FATF. Теперь любые финансовые операции, связанные с РФ, будут рассматриваться в Канаде как операции с высоким уровнем риска.

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