Россияне не способны эффективно выращивать зерно, – Минагрополитики следит за оккупированными полями через спутники

Министерство аграрной политики и продовольствия следит за полями на оккупированных россиянами территориях через спутники. Оккупанты действительно пытаются выращивать зерно собственноручно, однако не используют для этого никаких современных технологий, из-за чего показатели урожайности стремительно падают.

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Об этом заявил и.о. министра аграрной политики Тарас Высоцкий во время выступления на Black Sea Security Forum 2024 в Одессе.

По его словам, в 2023 году уровень засева на территориях Украины, оказавшихся под российской оккупацией, был по меньшей мере вдвое меньше, чем до полномасштабного вторжения.

"Россияне не используют никаких технологий. Например, мы используем спутниковые снимки, чтобы понимать, какая площадь конкретной территории была засеяна: в 2023 году уровень засева был вдвое меньше, чем в 2021 году. Мир мог получить больше зерновых культур от этих 20% временно оккупированных территорий, если бы их обрабатывала Украина, поэтому что там были технологии, и там были инвестиции", — отметил Тарас Высоцкий.

Он добавил, что в настоящее время оккупанты только засевают, собирают урожай и воруют, что также влияет на баланс мирового производства зерна.

Black Sea Security Forum 2024 — первый и крупнейший политический форум в Черноморском регионе, который проходит в Одессе на протяжении 14-16 июня. Форум инициирован народным депутатом Украины и президентом комитета ПАСЕ по миграции и беженцев Алексеем Гончаренко.

В течение трех дней Black Sea Security Forum объединяет ведущих зарубежных и украинских политиков, дипломатов, военнослужащих и лидеров неправительственных организаций. Главная тема форума — ситуация с безопасностью в Черноморском регионе и консолидация усилий ради помощи Украине.