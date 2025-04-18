Россияне конфисковали сотни тысяч промышленных объектов и недвижимость украинцев на оккупированной территории: аппетиты растут с каждым днем

На временно оккупированной территории полным ходом идет экспроприация украинской собственности. Российские захватчики отбирают как промышленные, производственные объекты, так и квартиры, дома местных жителей, вынужденно бежавших от войны.

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Какого масштаба достиг этот процесс – читайте в материале OBOZ.UA.

Мародерство под прикрытием "закона"

На днях стало известно о результатах масштабного российского мародерства на оккупированной части Луганщины.

По данным Восточной правозащитной группы, оккупационная администрация Луганской области завершает один из крупнейших этапов узаконивания грабежа: по состоянию на конец января 2025 года конфисковано 114 835 объектов недвижимости, принадлежащих гражданам и юридическим лицам Украины.

Из них в "собственность ЛНР" передано 17 387 объектов, включая 3 032 земельных участка, оккупационным местным властям – 45 905 объектов, из них 10 159 участков земли, а в федеральную собственность РФ – 51 543 объекта, включая 1 929 земельных участков.

Цель конфискации – расчистка инвестплощадок под российский бизнес. В так называемом "министерстве торговли ЛНР" прямо заявили: "Завершение разграничения имущества снимет обременение и ускорит привлечение инвесторов".

Что это на самом деле означает? "Тысячи украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны, теперь официально лишаются своего имущества. Их квартиры, дома, бизнесы и участки земли – передаются оккупантам и вскоре будут распроданы частным структурам РФ. Это не что иное, как государственное мародерство под прикрытием фейковых "законов ЛНР", – считает основатель Восточной правозащитной группы, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

Он подчеркнул, что Россия ведет войну не только оружием – она разрушает экономические, правовые и социальные основы жизни на оккупированных территориях.

Луганская область, конечно же, не исключение. Тотальная экспроприация украинской собственности идет на всей оккупированной территории. В частности, с 2022 года в Запорожской области российские оккупанты конфисковали 178 промышленных предприятий, принадлежащих гражданам Украины, которые были вынуждены покинуть регион из-за развязанной Путиным войны.

Как заявил и.о. главы оккупационного "минпрома" Алексей Воробьев, 168 из них уже переданы во "временное управление" и "функционируют". Еще десять оккупанты планируют запустить до конца 2025 года.

"По сути, речь идет о рейдерстве, прикрытом оккупационной "администрацией": имущество украинцев передают тем, кто лоялен режиму. Тактика Кремля очевидна – захват активов, вытеснение украинского бизнеса и полное экономическое подчинение региона, даже в условиях близости к линии фронта", – говорят правозащитники.

Схемы все наглее

Не успокаиваются российские захватчики и на Донетчине. На оккупированной части региона "власть" то и дело находит новые способы, как заработать на украинцах. Ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин провернул схему по отжатию "в пользу республики" более 300 тысяч квартир, собственники которых даже не знали о секретном постановлении (об этом OBOZ.UA детально рассказывал). Теперь же мошенник, набивший руку на финансовых пирамидах, снова решил выслужиться перед Москвой.

Он предложил "законодательно закрепить возможность временного изъятия в маневренный фонд расположенной в республике недвижимости, собственники которой уехали в недружественные страны". А принимать такие решения будут "региональные комиссии".

Пушилин также заявил, что этой нормой предлагается дополнить законопроект, разработанный в правительстве РФ и внесенный в Госдуму 24 января. Он касается особенностей признания документов, являющихся основанием для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в "воссоединенных регионах". То есть это коснется не только Донецкой, а и Луганской, Запорожской, Херсонской областей.

Но и это еще не все. Главарь "ДНР" также предложил наделить комиссии возможностью "ограничивать реализацию прав собственности для выехавших граждан". Если простым языком, то хотят запретить украинцам не только продажу их жилья, но и сдачу его в аренду и даже бесплатное проживание родственников или знакомых.

Продолжение следует. В следующих частях мы расскажем о том, какая ситуация сейчас с недвижимостью украинцев в оккупации и можно ли уберечь свои квартиры и дома. А также поведаем о переделе собственности, который устроили там россияне, и как они "наказали" своих.