Россиян заманивают на работу в оккупированные города Украины: в сотнях вакансий обещают высокие зарплаты

В России организовали бизнес-схемы для заманивания жителей РФ на оккупированные территории. Россиянам обещают высокие зарплаты, а регистрацию рабочего места при этом проводят не в оккупации, а в приграничных регионах России. Средства в организацию такого рекрутинга вкладывают неизвестные заказчики.

На это указывают данные российских пропагандистских СМИ. Там выяснили, что на порталах по поиску работу в РФ выкладывают сотни вакансий в Ростове-на-Дону, Таганроге и других регионах, близких к границе с Украиной. В то же время, указывается, что фактически работа будет вестись "преимущественно на объектах Мариуполя, Бердянска".

Зарплаты при этом выше среднерыночных. К примеру, при среднем российском окладе в 77 тыс. рублей в оккупации обещают заработок в 180 тыс.

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В оккупированные регионы завозят в основном водителей, грузчиков, рабочих для сельского хозяйства и строителей и горняков. Все эти работы, по сути, связаны с выкачиванием ресурсом из оккупированных территорий.

Кроме того, оккупанты в принципе не скрывают своих стремлений заселить украинские регионы россиянами. Например, в захваченный украинский Мариуполь хотят переместить около 300 тысяч граждан России до 2035 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, помогает привлечь россиян в оккупацию и продажа недвижимости. Так, квартиры в новых домах, которые строят оккупанты в разрушенном ими же Мариуполе, не выдают жителям города. Жилье вместо этого выставляют на продажу. При этом строительство ведется на месте разбомбленных домов, после их сноса.

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