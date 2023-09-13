Оккупанты не отдают жителям Мариуполя квартиры в новых домах – их уже выставили на продажу

Квартиры в новых домах, которые строят оккупанты в разрушенном ими же Мариуполе, не выдают жителям города. Жилье вместо этого выставляют на продажу. При этом строительство ведется на месте разбомбленных домов, после их сноса.

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В результате мариупольцам, которые потеряли жилье, просто негде жить. О ситуации заговорили даже в пропагандистских СМИ оккупантов, заметил блогер Денис Казанский.

"Мы подали документы на квартиру, о том, что она сгорела. Их приняли. Но через два месяца ответили, что нам не положено, что есть другое жилье. Это сарайчик в 40 км от города, 8 квадратных метров и дачный участок", – жалуется в эфире местного телеканала жительница Мариуполя Анна, мать пяти детей.

Речь идет о доме по адресу просп. Нахимова, 82. Раньше на этом месте находилась "сталинка", но ее разбомбили, а потом снесли. На месте этого дома оккупанты начали строительство, но квартиры в новой четырехэтажку не отдают жителям разрушенной "сталинки".

Местные риелторы уже даже рекламируют квартиры в этом доме – их предлагают брать в ипотеку под 2%. А люди, которые раньше жили по адресу Нахимова, 82, остались вообще без жилья. Собственнику трехкомнатной квартиры в сгоревшей "сталинке", например, прямо заявили, что для него в новом доме место "не предусмотрено".

Таким образом, в новые дома будут, по сути, заселять россиян. У жителей Мариуполя нет денег на покупку новых квартир, а вот граждане РФ охотно скупают недвижимость в оккупированном городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты решили заселить в захваченный украинский Мариуполь около 300 тысяч граждан России. Соответствующие демографические планы они хотят воплотить в реальность до 2035 года.

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