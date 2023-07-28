Россиян оставили без японских авто: новые санкции коснутся даже шин и б/у транспорта

Японское правительство ввело новые санкции против РФ. Согласно новым ограничениям, агрессора оставят без авто с двигателем от 1,9 литра, яхт, шин и даже автозамков. Более того, санкции распространятся даже на подержанные автомобили.

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Об этом говорится на официальном сайте японского правительства. Ограничения вступят в силу 9 августа. После указанной даты россиянам перестанут поставлять из Японии:

камень, известь;

красители, пигменты;

фотографические или кинематографические материалы;

шины для крупногабаритных транспортных средств;

древесина и изделия из него;

цинк и продукты его переработки;

транспортные средства с рабочим объемом более 1 900 куб. см (автомобили с бензиновым двигателем, автомобили с дизельным двигателем), гибридные автомобили, подключаемые гибридные автомобили, прогулочные или спортивные суда и т.д.

Как уточняет агентство Kyodo, запрет затронет и б/у авто. "Стоимость японского экспорта в Россию в 2022 году составила 603,9 млрд иен (4,3 млрд долл. – Ред.). Легковые автомобили, большинство из которых были подержанными, составляли более половины этой цифры", – говорится в сообщении.

"Правительство планирует значительно усилить экспортный контроль за легковыми автомобилями, в том числе с пробегом, в качестве дополнительных санкций против России. До сих пор правительство ограничивало экспорт только элитных автомобилей – чтобы усилить давление на топ-менеджеров Путина и финансово поддерживающих российские власти олигархов", – отмечают в СМИ.

Одной из причин такого решения может являться опасения властей страны по поводу вероятного использования Россией подержанных японских автомобилей в военных целях. Вторая причина – давление непосредственно на россиян, среди которых "японские подержанные автомобили популярны благодаря хорошему качеству и низкой цене".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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