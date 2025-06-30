Россиян готовят к худшему: крупнейший банк РФ ждет полноценного кризиса

Проблемы, с которыми российская экономика сталкивается из-за резкого увеличения военных расходов, всплеска инфляции и повышения ключевой ставки Центробанка РФ, не получится быстро разрешить. В частности, 2026 год не будет простым для граждан страны-агрессора.

Видео дня

Об этом, как сообщают росСМИ, глава Сбербанка Герман Греф заявил на годовом собрании акционеров крупнейшего банка РФ. Более точно сказать, что ждет РФ, можно будет только с учетом дальнейшей монетарной политики и динамики роста ВВП.

"Будет многое зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика, естественно, ставок Центрального банка. Но уже видно, что он не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна", – сказал Греф.

Он признал, что у Сбербанка "ухудшается качества кредитного портфеля". В частности, растет количество обращений за реструктуризацией долга, а сложности с выплатами испытывают как физические, так и юридические лица.

Ранее Bloomberg сообщил, что в непубличных беседах российские банкиры уже бьют тревогу. Они прогнозируют, что уже в течение ближайших 12 месяцев РФ может ждать полноценный банковский кризис из-за неплатежей по кредитам.

Источники среди топ-менеджеров кредитных организаций оценивают масштаб проблемы в триллионы рублей, хотя в официальных данных Центробанка РФ этого пока что не видно. По официальным данным, доля проблемных кредитов у бизнеса составляет лишь 4% и практически не растет, а у заемщиков физлиц находится чуть выше 5%. Это объясняется тем, что заемщики откладывают платежи, и поэтому кредиты пока не попадают в статистику как проблемные, тогда как на деле большой объем займов уже не выплачивается по графику.

Кроме того, с октября 2024 года по март-2025 на 11,6% выросли объемы взаимных неплатежей бизнеса. Критическая ситуация – в обрабатывающей промышленности, где этот показатель достиг почти рекордных со времен коронавирусной пандемии 40%. В Российском союзе промышленников и предпринимателей это связывают с тем, что многие компании оказались в преддефолтном состоянии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, страна-агрессор полностью исчерпала ресурсы, позволявшие ее разогретой военной экономике расти последние два года. Это грозит России далекоидущими последствиями, загоняя ее в рецессию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!