Россия теряет последних "друзей": соседние государства приняли неожиданное решение

Узбекистан, который власти России называют "союзным государством", отказался вступать в Евразийский экономический союз. Это стало очередным ударом для режима кремлевского диктатора Владимира Путина после того, как Армения заморозила свое участие в военном блоке ОДКБ, а и Казахстан отказался от присоединения к БРИКС.

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Как сообщают узбекистанские СМИ, в парламенте Узбекистана заявили, что изучили около тысячи основополагающих документов ЕАЭС и "не нашли в них выгоды для Узбекистана". Решение было принято, несмотря визит в Узбекистан российского премьера Михаила Мишустина, который обещал этой стране "преимущества для бизнеса", "новые рынки сбыта" и "справедливую конкуренцию".

"Касательно наших казахстанских коллег, их страна получила очень мало выгод от вступления в ЕАЭС", – заявил первый заместитель спикера законодательной палаты парламента республики Акмаль Саидов. Он добавил, что Узбекистану "будет оптимально" оставаться в статусе наблюдателя и сохранять независимость и суверенитет.

Как сообщает "Радио Свобода", политолог и основатель Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов назвал ЕАЭС менее привлекательной организацией на фоне войны в Украине и санкций. Он добавил, что из-за отказа присоединяться к ЕАЭС Кремль усилит давление на Узбекистан – в Государственной думе уже прозвучали призывы ввести визы для узбекских граждан, а пропагандистские СМИ стали активно освещать ситуацию с русскоязычными школами в стране.

Ранее в этом месяце советник и пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали сообщил, что его страна пока не планирует присоединяться к БРИКС. При этом он подчеркнул, что президенту Касым-Жомарту Токаеву уже поступали такие предложения.

"В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", – сказал Уали.

Пресс-секретарь Токаева отметил, то тот отдает приоритет ООН "как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы". Однако президент Казахстана выступает за реформу Совета Безопасности ООН "на основе широких консультаций государств – членов ООН и с учетом интересов "средних держав", поскольку, по его мнению, этот орган потерял способность "принимать важные и судьбоносные решения".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, опасаясь санкций, парламент Узбекистана принял в первом чтении законопроект, который запретит банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц. После этого местные банки начали массово отказываться от приема платежей от российских компаний, что увеличило сроки проведения операций до двух недель.

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