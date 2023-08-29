"Россия сможет вести войну еще год", затем Путину придется сделать трудный выбор: что происходит в РФ 

В России хватит денег на финансирования войны еще в течение года. Затем президенту РФ Владимиру Путину придется тяжелый выбор между сохранением уровня благополучия и захватнической войной.

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Как пишет CNN, Путин подписал закон, согласно которому на "национальную оборону" в 2023 году предусмотрено 4,98 триллиона рублей — 52 миллиарда долларов по текущему обменному курсу. Но, согласно правительственному документу, с которым ознакомилось агентство Reuters в начале этого месяца, этот прогноз был удвоен до 9,7 триллиона рублей (101 миллиард долларов). Это почти в три раза больше, чем Россия тратила на оборону в 2021 году.

Ричард Коннолли, специалист по российской экономике в Королевском объединенном институте оборонных исследований и безопасности, также предполагает, что военные расходы в этом году намного превысят 100 миллиардов долларов. Он сказал, что до войны Россия обычно тратила около 3-4% своего годового валового внутреннего продукта на оборону, но теперь это может быть где-то между 8% и 10%.

Если брать во внимание цены на товары и услуги в России, то эквивалентная сумма в долларовом эквиваленте на 2023 год выглядит еще выше, вероятно, ближе к $300 млрд, оценивает старший научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге.Дефицит бюджета России — разрыв между расходами и доходами — резко увеличился с начала войны, поскольку доходы от экспорта нефти и газа пострадали из-за западных санкций и больших скидок для оставшихся покупателей. Снижение цен на энергоносители в этом году и сокращение производства, направленное на их поддержку, усилили давление.

Доходы нефтегазового сектора в январе-июле были на 41% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Это означает, что правительству приходится занимать больше. Государственный долг, который в настоящее время составляет 14,9% ВВП, будет расти.

"Мы будем увеличивать наш долг, это безвыходная ситуация. Нам придется это сделать, потому что наша расходная часть растет", — заявила в прошлом месяце заместитель министра финансов Ирина Окладникова. План состоит в том, чтобы оставаться в пределах "безопасного предела" в 20% ВВП, добавила она.

"Россия находится в таком положении, когда она просто не может жить с гораздо более низкой ценой на нефть. Макроэкономическая стабильность зависит от того, останутся ли цены на нефть на текущем уровне", — сказал Пич из Capital Economics.

Александра Прокопенко, внештатный научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Берлине, сказала, что Россия, возможно, сможет финансировать войну еще год или около того, но если она затянется и дальше, правительству придется сделать "трудный выбор". "Компромисс будет заключаться в том, что им нужно будет повысить налоги или сократить расходы на инфраструктуру, такие как строительство дорог и поддержание мостов, потому что военные расходы будут требовать все больше и больше", — сказала она CNN.

Пич соглашается, говоря, что в ближайшее время России нужно будет заткнуть дефицит бюджета и может повысить налоги на наиболее прибыльные сектора экономики, такие как банки и энергетические компании.

"Крупнейшие российские фирмы будут все больше подчиняться власть имущим. Ценой более активного участия государства, изоляции от Запада и постоянной приверженности военным целям будет ослабление перспектив роста и уровня жизни России", — написал он в записке в прошлом месяце.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесено еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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