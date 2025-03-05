Россия прекратила поставлять нефть Чехии по трубопроводу "Дружба" из-за санкций – Reuters

Россия прекратила поставлять Чехии нефть по нефтепроводу "Дружба". Причиной этого называются проблемы с платежами, вызванными санкциями, введенными против РФ.

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Об этом сообщили в Reuters. Там отметили: провести невозможно операции между польским владельцем чешских нефтеперерабатывающих заводов и российскими поставщиками.

"Платежи были заморожены из-за проблем, возникших в результате последнего пакета санкций США против России. В результате российская сторона отменила заявки на поставки нефти в марте", – говорится в сообщении.

В то же время, напоминают аналитики, Чехия импортирует российскую нефть не только через российскую "Дружбу". Также страна получает ресурс через нефтепровод TAL, соединяющей итальянский порт Триест с Центральной Европой через Германию. А потому критической для Чехии остановка поставок не стала.

В свою очередь, в компании-операторе чешских нефтепроводов – MERO ČR – ранее сообщили, что остановка поставок из России не привела к существенным ограничениям в обеспечении местных нефтеперерабатывающих заводов ресурсом. Ведь накопленные резервы позволяют обходиться без снабжения до 90 дней.

"Кроме того, MERO ČR уже полностью технически готово к запуску проекта TAL-PLUS. Пропускная способность нефтепровода TAL была увеличена настолько, что теперь он полностью покрывает потребности обеих нефтеперерабатывающих заводов на территории Чешской Республики. А в случае экстренной необходимости нефтепроводы TAL и IKL уже сейчас могут быть использованы в качестве полноценной альтернативы "Дружбе", – говорится в сообщении.

ЕС ударил санкциями по 74 танкерам "теневого флота" РФ

В то же время, 16-й пакет санкций ЕС против России затронул 74 танкера, которые Кремль использует для обхода нефтяных ограничений. В результате в черном списке оказалось уже каждое второе судно российского "теневого флота".

При этом, рассказал, стратегический советник Razom We Stand Олег Савицкий в интервью "Мы-Украина", быстро восстановить этот флот Кремль уже не сможет. Ведь нужных ему кораблей в мире практически не осталось.

"За последние годы они подняли практически весь хлам из морского судоходства. Они выкупали танкеры, которым по 20-30 лет – металлолом, от которого очень радостно избавлялись судовладельцы. Дальше такими темпами расширять теневой флот Россия просто не сможет", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в конце своего президентского срока Джо Байден ввел санкции против нефтянного сектора экономики РФ. В "черный список" попали более 30 крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний.

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