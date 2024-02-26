Россия покупает подсанкционные компоненты для военных беспилотников из Тайваня и США – расследование

Страна-агрессор Россия, несмотря на санкции, до сих пор имеет возможность закупать компоненты для своих военных беспилотников из Тайваня и США. В частности, этим занимается российская компания "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), специализирующаяся на производстве технологического оборудования, в частности, БПЛА "Орлан-10" и систем радиоэлектронной борьбы "Леер-3" для российской армии.

Об этом стало известно из расследования группы Frontelligence Insight. Аналитики ссылаются на данные, полученные хакерами из "КиберСопротивления" ("Cyber Resistance").

"Специальный технологический центр" находится под санкциями во многих странах. Несмотря на это, она продолжает покупать оборудование как в США, так и в Тайване через компании-посредники, которые скрывают данные первоначального покупателя. Однако теперь благодаря документам, которые получили хакеры, стали известны их имена.

"Ключевым лицом в поставках был менеджер по закупкам "СТЦ" Андрей Флоринский. Согласно документам, он получил 3 коммерческих предложения на поставку деталей от Keysight. Предложения поступили от Dipaul, Radioline и Ritm", – говорится в материале.

Radioline ранее заключила соглашения с "СТЦ" по закупке оборудования американской компании Keysight. Главным инженером Radioline является Михаил Мульминов. В то же время на сайте Санкт-Петербургского электротехнического университета говорится, что он является региональным представителем Keysight Technologies – американской компании, у которой подсанкционная российская компания стремится закупить оборудование.

"Непонятно, работает ли он до сих пор в Keysight Technologies и какова его связь с компанией сейчас. Тем не менее, это вызывает много проблем. Остается непонятным, приобрела ли российская компания Radioline непосредственно оборудование для попавшей под санкции "СТЦ" у Keysight Technologies, или привлекла для этого другую третью сторону", – отмечают аналитики.

Стоит добавить, что Radioline – это не единственная компания, которой поручено приобрести западные технологии для "Специального технологического центра". Также было заключено соглашение с компанией "Протех" во главе с генеральным директором Денисом Николаевичем Ковалем о приобретении западного оборудования, в том числе и компании Keysight.

Также "СТЦ" заключила соглашение с Akmetron, дистрибьюторской компанией, импортирующей тайваньские технологии двойного использования от MPI Corporation в Россию.

Компания MPI со штаб-квартирой в Тайване специализируется на производстве полупроводников и различных технологических изделий. Согласно полученным хакерам документам, был заключен контракт на закупку зондовой станции MPI TS150 на общую сумму 154 700 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия закупает у Японии и Тайваня компоненты для точных приборов в своих танках. Сделки проводит через Китай бизнесмен, связанный с правительством Беларуси.

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