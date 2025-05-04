Правительство России из-за финансовой пропасти вынуждено в третий раз за год переписывать бюджет, увеличивая дефицит на сотни процентов и одновременно облагая бизнес и население новыми налогами. При падении цен на нефть и реальной инфляции более 20% Россия стремительно приближается к глубокому экономическому кризису.

Видео дня

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Уже на следующей неделе Госдума Российской Федерации будет рассматривать правительственный законопроект о пересмотре основных показателей федерального бюджета на 2025 год.

Причина – стремительный рост дисбаланса между доходами и расходами, вызванный прежде всего колоссальными расходами на войну против Украины. Экономика РФ все глубже погружается в кризис, а власть вместо сокращения расходов усиливает налоговое давление на бизнес и население.

Как сообщает СВРУ, российское правительство планирует увеличить дефицит бюджета более чем на 250% – с $12 млрд до $42 млрд. Это беспрецедентное превышение расходов над доходами, которое не удастся перекрыть традиционными источниками, например экспортом нефти и газа.

При этом Минфин РФ настаивает, что рост ВВП на уровне 2,5% будет сохранен, якобы благодаря "увеличению ненефтегазовых доходов". На самом же деле речь идет об усиленной налоговой нагрузке, грозящей окончательно добить бизнес. Чтобы "латать дыры" в бюджете, российское правительство планирует значительное повышение ключевых налогов:

налог на доходы физических лиц – вырастет на 180% ;

– вырастет на ; налог на прибыль предприятий – на 110% ;

– на ; НДС – на 17%.

Такая фискальная нагрузка беспрецедентна за последние десятилетия. Уже сейчас до 30% предприятий малого и среднего бизнеса в РФ находятся на грани банкротства, а к концу 2025 г. этот показатель может достичь половины всех компаний.

Несмотря на это, министр финансов РФ Антон Силуанов заявляет, что "все национальные цели будут достигнуты вне зависимости от внешних условий". В то же время он умалчивает, что более 30% доходной части бюджета зависит от экспорта нефти, а цены на российскую нефть стремительно падают.

В бюджет на 2025 год заложено $69,7 за баррель, в то время как реальная цена марки Urals в портах Приморск и Новороссийск колеблется между $47-49. Это означает потерю до $40 миллиардов доходов, что почти полностью соответствует общему дефициту бюджета.

Еще одним инструментом манипуляции является занижение реального уровня инфляции. Официальный показатель, заложенный правительством РФ, – 7,6%, хотя на самом деле, по оценкам украинской разведки, реальная инфляция превышает 20%. Это ухудшает покупательную способность граждан, уменьшает потребительский спрос и, как следствие, тянет экономику еще глубже вниз.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, самолеты Як-40, выполняющие перевозки социально значимыми маршрутами на северо-западе и на Дальнем Востоке России, будут эксплуатироваться не 50, а 60 лет. К такому решению местные власти вынудили санкции и кризис в области гражданской авиации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!