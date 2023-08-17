Россия не заморозит Европу: та рекордными темпами запасается газом
Европа ударными темпами запасается газом. По состоянию на 14 августа подземные хранилища государств континента в целом были заполнены на 89,75%. Это фактически соответствует показателям, которые в предыдущие годы достигались ориентировочно до 1 ноября.
Главных же отличий накопления ресурса от предыдущего сезона несколько, отметил глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев. В частности:
- спокойные условия;
- четкое планирование;
- "значительно меньшие цены, которые к началу июня вообще опускались до почти 250 долларов за 1000 кубометров с почти 500 долларов на выходе из прошлого отопительного сезона";
- без оглядки на Россию "с ее прошлогодними шантажами и провокациями".
"Европа на этой неделе превысит целевой показатель накопления запасов газа на следующий отопительный сезон. Таким образом, уже в середине августа будет накоплено столько, сколько в предыдущие годы планировалось обеспечить до 1 ноября", – рассказал нардеп.
У кого хранилища заполнены почти полностью
- Испания – 99,62% объема доступных хранилищ;
- Хорватия – 96,72%;
- Швеция – 95,29%;
- Словакия – 93,44%;
- Чехия – 92,89%;
- Нидерланды – 92,57%;
- Польша – 92,50%;
- Германия – 91,92% (самый крупный по физическим объемам хранитель газа на континенте);
- Великобритания – 94,75%.
Роль Украины
В то же время, отметил Гетманцев, с приближением к границам заполнения европейских хранилищ трейдеры начинают использовать украинские. В частности, в них уже закачано 0,6 млрд кубометров принадлежащего им газа.
"Мы же, в свою очередь, можем предложить нашим европейским друзьям и партнерам для хранения подземные хранилища общим доступным объемом до 15 млрд кубометров", – подчеркнул нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL, сама же Украина не будет договариваться с Россией о продлении транзита газа. По словам министра энергетики, в этом не будет необходимости.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!