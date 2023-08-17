Россия не заморозит Европу: та рекордными темпами запасается газом

Европа ударными темпами запасается газом. По состоянию на 14 августа подземные хранилища государств континента в целом были заполнены на 89,75%. Это фактически соответствует показателям, которые в предыдущие годы достигались ориентировочно до 1 ноября.

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Главных же отличий накопления ресурса от предыдущего сезона несколько, отметил глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев. В частности:

спокойные условия;

четкое планирование;

"значительно меньшие цены, которые к началу июня вообще опускались до почти 250 долларов за 1000 кубометров с почти 500 долларов на выходе из прошлого отопительного сезона";

без оглядки на Россию "с ее прошлогодними шантажами и провокациями".

"Европа на этой неделе превысит целевой показатель накопления запасов газа на следующий отопительный сезон. Таким образом, уже в середине августа будет накоплено столько, сколько в предыдущие годы планировалось обеспечить до 1 ноября", – рассказал нардеп.

У кого хранилища заполнены почти полностью

Испания – 99,62% объема доступных хранилищ;

Хорватия – 96,72%;

Швеция – 95,29%;

Словакия – 93,44%;

Чехия – 92,89%;

Нидерланды – 92,57%;

Польша – 92,50%;

Германия – 91,92% (самый крупный по физическим объемам хранитель газа на континенте);

Великобритания – 94,75%.

Роль Украины

В то же время, отметил Гетманцев, с приближением к границам заполнения европейских хранилищ трейдеры начинают использовать украинские. В частности, в них уже закачано 0,6 млрд кубометров принадлежащего им газа.

"Мы же, в свою очередь, можем предложить нашим европейским друзьям и партнерам для хранения подземные хранилища общим доступным объемом до 15 млрд кубометров", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, сама же Украина не будет договариваться с Россией о продлении транзита газа. По словам министра энергетики, в этом не будет необходимости.