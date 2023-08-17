newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Россия не заморозит Европу: та рекордными темпами запасается газом

Роман Костюченко
Mакроэкономика
1 минута
873
Россия не заморозит Европу

Европа ударными темпами запасается газом. По состоянию на 14 августа подземные хранилища государств континента в целом были заполнены на 89,75%. Это фактически соответствует показателям, которые в предыдущие годы достигались ориентировочно до 1 ноября.

Видео дня

Главных же отличий накопления ресурса от предыдущего сезона несколько, отметил глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев. В частности:

  • спокойные условия;
  • четкое планирование;
  • "значительно меньшие цены, которые к началу июня вообще опускались до почти 250 долларов за 1000 кубометров с почти 500 долларов на выходе из прошлого отопительного сезона";
  • без оглядки на Россию "с ее прошлогодними шантажами и провокациями".

"Европа на этой неделе превысит целевой показатель накопления запасов газа на следующий отопительный сезон. Таким образом, уже в середине августа будет накоплено столько, сколько в предыдущие годы планировалось обеспечить до 1 ноября", – рассказал нардеп.

У кого хранилища заполнены почти полностью

  • Испания – 99,62% объема доступных хранилищ;
  • Хорватия – 96,72%;
  • Швеция – 95,29%;
  • Словакия – 93,44%;
  • Чехия – 92,89%;
  • Нидерланды – 92,57%;
  • Польша – 92,50%;
  • Германия – 91,92% (самый крупный по физическим объемам хранитель газа на континенте);
  • Великобритания – 94,75%.

Роль Украины

В то же время, отметил Гетманцев, с приближением к границам заполнения европейских хранилищ трейдеры начинают использовать украинские. В частности, в них уже закачано 0,6 млрд кубометров принадлежащего им газа.

"Мы же, в свою очередь, можем предложить нашим европейским друзьям и партнерам для хранения подземные хранилища общим доступным объемом до 15 млрд кубометров", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, сама же Украина не будет договариваться с Россией о продлении транзита газа. По словам министра энергетики, в этом не будет необходимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!