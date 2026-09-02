Россия нашла "дружественную" страну, которая помогает ей в обходе санкций: поставлено товаров на сотни миллионов долларов

Россия использует Мальдивы для тайного обхода санкций. Ныне через аэропорт столицы страны – Мале – таким образом уже прошли товары на сотни миллионов долларов. При этом официальная статистика самих Мальдив показывает почти полное отсутствие экспорта в Россию.

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Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Его авторы отмечают:

Объем импорта России с Мальдив в 2021 году составлял менее 7 млн долларов, в 2022-м он превысил 630 млн долларов.

В 2024 году он составил 160 млн долларов.

При этом подчеркивается: по данным профильных аналитиков, имеющиеся данные могут занижать реальные объемы. Ведь:

В 2024 году российские власти начали скрывать часть таможенной статистики.

В начале 2025-го полностью закрыли к ней доступ.

В то же время, отмечается, статистика самих Мальдив показывает почти полное отсутствие экспорта в Россию. Так, с 2022 по 2025 год в ней значатся лишь:

Поставки тунца примерно на 2,3 тыс долларов;

Листовок и брошюр на 25 долларов.

Возникновение же такого разрыва, по словам авторов материала, может быть результатом схемы, используемой РФ для получения товаров из Мальдив. По ней:

Грузы остаются транзитными – т.е., формально не ввозятся на территорию страны.

С грузами работают местные посредники и связанные с Россией логистические компании.

Товары из США, Европы и Китая доставляются в аэропорт Мале, откуда примерно через два часа их могут отправить в Москву рейсом "Аэрофлота".

Что Россия ввозит из Мальдив

По словам аналитиков, среди прочего, Россия ввозит их Мальдив микрочипы, которые могут использоваться как в гражданском оборудовании, так и в сложных системах наведения ракет. А кроме того:

оптические приборы для спутников, способных отслеживать перемещения войск;

высокопрочные авиационные заклепки и болты, пригодные как для пассажирских самолетов, так и для истребителей и ракет большой дальности.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, сенатор-демократ США Ричард Блюменталь призвал Палату представителей одобрить законопроект о санкциях против России, который ранее поддержал Сенат. Он подчеркнул, что сейчас наступил "момент крайней необходимости" в войне России против Украины, а новые ограничения могут существенно ударить по доходам Кремля.

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