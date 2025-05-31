Россия начнет платить своим бюджетникам "цифровым рублем" уже с 2026-го: в ГУР МО раскрыли замысел Кремля

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) заявило о том, что Россия планирует внедрить "цифровой рубль" и выплачивать ими зарплаты бюджетникам уже с 2026-го. Каждая операция будет отслеживаться.

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Об этом говорится в сообщении ГУР МО Украины. Так, российский Центробанк "планирует внедрить так называемый "цифровой рубль" - созданный кремлевскими финансистами электронный код внутренней валюты". Уже с начала 2026 года российским бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".

"Государство-агрессор будет полностью контролировать оборот виртуального рубля: отслеживать каждую операцию. Расходы цифровых рублей смогут ограничивать по месту жительства гражданина или типу товаров Кроме того, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы", - отмечают в ГУР.

При этом в ведомстве отмечают, что тратить социальные выплаты россияне смогут только на конкретные группы товаров и услуг, которые будут определять власти. Создание и внедрение "цифрового рубля" потенциально может привести к появлению системы "поведенческой лояльности" - доступ к деньгам и свобода ими распоряжаться будут зависеть от политической или социальной "надежности" гражданина, добавляют в ГУР.

"Цифровой рубль" - очередной шаг преступного режима в Москве, направленный на усиление тотального контроля над собственным населением и жесткую финансовую политику в условиях санкций и безумных расходов на геноцидную войну против Украины", - добавляют в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за западных санкций "Почта России" была вынуждена перейти на ручную сортировку писем, поскольку значительная часть иностранного логистического оборудования вышла из строя или блокируется дистанционно производителями, а отечественных аналогов критически не хватает. Это привело к массовым задержкам в доставке корреспонденции - письма идут по несколько недель, иногда больше месяца, даже в пределах одного региона.

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