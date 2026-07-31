Россия начала импортировать бензин из Марокко через порт в Мурманске – Reuters

Страна-агрессор Россия из-за нехватки автомобильного топлива начала импортировать его из Марокко на севере Африки морским путем. Через порт в Мурманске в РФ было ввезено около 30 000 метрических тонн бензина АИ-92.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. По их словам, танкер под флагом Панамы погрузилгруз в марокканском порту Танжер в середине июля, а сейчас разгружает его в российском арктическом порту Мурманск.

Источники добавили, что поставщиком выступила компания "Лукойл".

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (SPIMEX), бензин АИ-92 предлагается к поставке по железной дороге со станции "Кола", которая обслуживает Мурманский порт.

Что происходит с бензином в РФ

Москва ввела ряд мер для поддержки внутреннего рынка топлива после того, как неоднократные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы привели к дефициту и резкому росту цен. Среди них – импорт бензина по железной дороге из Беларуси и Казахстана, а также запрет на экспорт топлива.

Вице-премьер-министр Александр Новак заявил в середине июля, что Россия начнет импортировать нефтепродукты, чтобы помочь стабилизировать внутренний рынок на фоне дефицита топлива, вызванного остановками нефтеперерабатывающих заводов и ростом спроса.

Ранее стало известно, что РФ также начала импортировать бензин морским транспортом из Индии.

Как сообщал OBOZ.UA, в России топливный кризис, вызванный ударами Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, начал сказываться на промышленном железнодорожном транспорте. Из-за дефицита дизельного топлива и перебоев с его поставками операторы подъездных путей предупреждают о рисках для перевозки более 80% всех грузов в стране.

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