"Россия может принять контрмеры": в Euroclear побаиваются конфискации замороженных средств России

В бельгийском депозитарии Euroclear заявили об опасении непредвиденных последствий от конфискации активов российского центробанка на более 300 млрд долларов. В частности, отметили там, Россия может принять определенные контрмеры, которые якобы могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки.

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Об этом сообщает Bloomberg. Там напомнили: клиринговая палата хранит большую часть российских активов, замороженных в результате санкций ЕС и стран G7 ("Большой семерки").

Авторы материала подчеркивают: по словам главного исполнительного директора Euroclear Валери Урбен, активы РФ могут стать элементом потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной. При этом она рассказала, что "некоторые чиновники заинтересованы в продвижении конфискации денег РФ".

"Урбен предупредила о непредвиденных последствиях, если Европейский союз конфискует замороженные активы у российского центрального банка. ... Всегда могут быть также контрмеры со стороны России, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки (отметила Урбен. – Ред.)", – говорится в материале.

Поэтому, отмечается, Урбен настаивает на том, что если конфискация все же состоится, членам ЕС нужно взять на себя и сопутствующие финансовые обязательства. Чтобы впоследствии защитить Euroclear от исков со стороны России.

Авторы материала напоминают: до сих пор ЕС использовал для оказания помощи Украине только прибыль от замороженных российских активов. Речь, в частности, о кредитном пакете на 50 млрд евро, который будет погашен именно за счет доходов от использования российских денег.

В то же время, полная конфискация этих средства вызывает разногласия. Ведь является " спорной с точки зрения международного права".

В то же время, финансист Билл Браудер считает, что без передачи замороженных российских активов на 300 млрд долларов Украина может не выстоять перед агрессией РФ или пойти на невыгодный для себя мир. В таком случае, по его словам, Европейскому Союзу и Великобритании грозит новый иммиграционный кризис, а страны Балтии станут следующей жертвой Кремля.

"Если нас вынудят к полной капитуляции, Западная Европа, Великобритания окажутся заполнены 15-20 млн беженцев. Также мы окажемся в ситуации, в которой Путин предпримет действия в отношении Эстонии", – прогнозирует он.

Напомним: ранее же Украина получила первый миллиард долларов из замороженных российских активов, являющихся частью 20 млрд долларов, которые США предоставят в рамках инициативы G7. Ожидается, что половина всей суммы будет направлена на военную помощь, а остальные – на экономическую поддержку.

Кроме США, ряд стран G7 также взял на себя финансовые обязательства. В частности:

Европейский Союз – 20 млрд долларов;

Великобритания – 2,26 млрд долларов на военные цели, в том числе разработку новых видов вооружения;

Канада – 3,7 млрд долларов, которые будут направлены на экономическое развитие Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время советник президента США Дональда Трампа Роберт Уилки считает, что отказ России от предложения США по окончанию войны в Украине повлечет за собой большие проблемы для этой страны. В частности, Штаты могут наполнить рынок дешевой нефтью, что обанкротит Россию.

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