Российские "шахеды" и другие дроны произведены из импортных деталей: среди изготовителей есть страны НАТО

Международная рабочая группа по санкциям против России изучила 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей российских БПЛА. Абсолютное большинство компонентов – импортные, при этом важные микросхемы произведены в странах НАТО и союзниками Украины.

Видео дня

Об этом говорится на сайте Офиса президента. В частности, российская армия регулярно применяет три основных модели беспилотников: Шахед-136/131, Ланцет и Орлан-10. Вместе с тем, Россия в процессе изготовления БПЛА все еще в значительной степени возлагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику.

Китай поставляет 67% компонентов (17% из них через Гонконг)

Турция (страна НАТО) – 5%

Объединенные Арабские Эмираты – 2%

Остальные компоненты из Японии, Республики Корея, Швейцарии и др стран.

Страны-союзники Украины производят микросхемы, транзисторы и другие жизненно важные компоненты. Эксперты группы призвали производителей делать больше для предотвращения доступа России к их продукции в обход экономических санкций.

"Россия очень активно использует дроны для массированных атак на инфраструктурные, гражданские и военные объекты в Украине, поэтому очень тревожно видеть, что важные компоненты для производства враждебных БПЛА происходят из разных государств, в том числе из стран-союзников Украины. Этот вопрос требует нашего совместного немедленного реагирования. Должны быть приняты комплексные меры, чтобы предотвратить использование агрессором критически важных компонентов для продолжения военных действий на украинской земле", – подчеркнул глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, предложено согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории подпадающих под санкции товаров на основе кодов Гармонизированной системы.

Также компании должны разработать более четкие инструкции по соблюдению требований законодательства. Рекомендуется усилить сотрудничество между производителями и органами власти для улучшения соблюдения санкций и внедрения эффективных ограничительных мер. Кроме того, правительства должны провести расследование в отношении известных компаний, не соблюдающих определенную санкционную политику.

Применение механизмов борьбы с отмыванием денег (AML) может усилить меры по экспортному контролю, поскольку обход санкций часто имеет схожие схемы с отмыванием денег. Применение методов борьбы с отмыванием денег к экспортному контролю ценно для выявления структур в третьих странах, которые важны для производства и экспорта военной продукции в Россию, особенно если производство происходит за пределами коалиции, которая ввела санкции.

Международная рабочая группа по санкциям создана по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Ее возглавляют руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Посол Майкл Макфол. В состав группы входят международные и украинские эксперты, в том числе представители Киевской школы экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесено еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!