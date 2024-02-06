Бюджет Кремля в опасности: атаки дронов обвалили нефтепереработку в России – Bloomberg

В России в январе 2024 года резко упали объемы нефтепереработки – до самого низкого уровня почти за два месяца. Причиной стали удары беспилотников по крупным объектам нефтегазовой инфраструктуры, уже остановившие работу двух заводов. Такие изменения могут ударить по бюджету Кремля.

Производство бензина, дизтопливо и нефтепродуктов в РФ упало в среднем на 135 тыс. баррелей в день по сравнению с декабрем-2023, подсчитало агентство Bloomberg. "Страна перерабатывала 5,41 млн баррелей в день в течение семи дней до 31 января, первой полной недели, показывающей влияние атак", – отметили в агентстве, ссылаясь на данные источников.

Учитывая, что нефтяная и топливная отрасли являются основными донорами российского федерального бюджета, снижение переработки напрямую бьет по доходам Кремля. А это средства, которые РФ использует для войны против Украины.

"Это ключевой момент для российской казны. В последние недели удары по нефтеперерабатывающим и экспортным объектам становятся все более разрушительными, угрожая способности России поставлять топливо на внешний и внутренний рынки", – отмечают аналитики.

Беспилотники недавно атаковали НПЗ российских гигантов "Новатэк" и "Роснефть". В итоге два крупных экспортно-ориентированных нефтеперерабатывающих завода – завод по переработке конденсата "Новатэка" на побережье Балтийского моря и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" у Черного моря – полностью остановили первичную переработку нефти. В совокупности на эти два предприятия приходилось почти 5% от среднесуточного объема обработки в стране-агрессоре в декабре-2023.

Пока что падение было частично компенсировано повышением активности в других местах. Однако атаки не прекратились.

"Значительная часть нефтеперерабатывающих мощностей на заводе в Волгограде, вероятно, будет отключена после пожара, вызванного беспилотником 3 февраля. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, который поставляет топливо как на внутренний, так и на внешний рынки", – отмечает агентство.

При этом уже известно, что в январе 2024 года РФ потеряла 37% экспорта бензина и 23% экспорта дизельного топлива. Неутешительную статистику связывают с атаками беспилотников на крупных объектах нефтегазовой инфраструктуры страны-агрессора. Местные эксперты уже сравнивают ситуацию с прошлогодними ударами самой РФ по украинской энергетике и отмечают, что теперь "настал черед России".

Интересно, что в самом минэнерго РФ косвенно даже не отрицают влияние атак на экспорт, хотя и прямо его не признают. Российские власти уверяют, что причиной обвала экспорта стали "внеплановые ремонты" на нефтеперерабатывающих заводах.

Как рассказывал OBOZ.UA, постепенно война перемещается на территорию России, и это неизбежный процесс, который будет только возрастать в геометрической прогрессии. Беспилотники, летающие над головой, горящие военные и промышленные объекты становятся все более привычным явлением, заставляя рядовых россиян обратить внимание на войну, которую многие предпочитают игнорировать.

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