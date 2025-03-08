Резервы НБУ сократились на фоне отсутствия внешнего финансирования: озвучены новые цифры

В феврале международные резервы НБУ сократились на 2,9 млрд долларов до 40,1 млрд долларов. Это произошло на фоне отсутствия внешнего финансирования.

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Об этом на своей странице в Telegram написал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Так, на уменьшение международных резервов повлияли значительные валютные интервенции НБУ на межбанке и выплаты по валютному долгу Правительства (суммарно 3,8 млрд долл.).

В феврале международная помощь на финансирование бюджета не поступала, а единственным источником увеличения объема международных резервов оставались размещение валютных ОВГЗ (+0,3 млрд долл.) и переоценка финансовых инструментов (+0,7 млрд. долл.), что было недостаточным, чтобы компенсировать отток валюты на проведение валютных интервенций и и выплату долга. Несмотря на сокращение, текущий уровень резервов остается на комфортном уровне, что покрывает 4,9 месяцев будущего импорта (при рекомендованном минимуме 3). По обновленному прогнозу НБУ, уровень международных резервов по итогам 2025 года будет оставаться примерно на текущем уровне (40,5 млрд долл.).

"На 2025 год мы имеем полностью закрытую потребность во внешнем финансировании (38 млрд. долл.), что является достаточным для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета, поддержки международных резервов и контроля ситуации на валютном рынке. Впрочем, с учетом большей неопределенности поддержки партнерами, должны думать об экономном расходовании уже зарезервированной помощи. Перенесение части транша МВФ на последующие периоды – одно из таких, но не единственно возможное решение", – написал Гетманцев.

Как ранее писал OBOZ.UA, международные (золотовалютные) резервы ( ЗВР ) Украины отступили от исторического рекорда. Так, по итогам января-2025 г. их объем уменьшился на 1,8% - до 43 млрд дол. Главные причины снижения – продажа регулятором долларов на межбанковском валютном рынке и динамика поступлений пособия от иностранных партнеров.

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