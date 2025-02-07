Украина "проела" часть валютных резервов: как снизились ЗВР после рекорда

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины отступили от исторического рекорда. Так, по итогам января-2025 их объем уменьшился на 1,8% – до 43 млрд долл. Главные причины снижения – продажа регулятором долларов на межбанковском валютной рынке и динамика поступлений помощи от иностранных партнеров.

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Об сумме ЗВР свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Рекордный уровень резервов фиксировался по итогам декабря-2024 и составлял с 43,8 млрд долл.

В то же время объем валютных резервов Украины остается довольно высоким. Так, по подсчетам НБУ, нынешняя сумма покрывает финансирование 5,3 месяца будущего импорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в январе 2025 года: что повлияло на объем

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за январь-2025 составили 3 млрд долл. (месяцем ранее – 9,46 млрд). При этом на обслуживание долгов Украина потратила 535,8 млн долл.

Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал на валютном рынке 3,76 млрд долл. (в декабре – 5,3 млрд), а выкупил всего 6,6 млн долл. "В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 29,4%", – отметили при этом в регуляторе.

. Нацбанк продал на валютном рынке 3,76 млрд долл. (в декабре – 5,3 млрд), а выкупил всего 6,6 млн долл. "В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 29,4%", – отметили при этом в регуляторе. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 401,7 млн долл.

Напомним, в Украине ЗВР состоит из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. Золото занимает наименьшую долю в резервах – по состоянию на 1 февраля это 5,7%. Ценные бумаги занимают 67,6% всего объема ЗВР, а оставшиеся 26,7% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе только за первые 20 дней НБУ потратил на валютные интервенции для поддержания курса гривни 2,5 млрд долл. То есть каждую неделю из валютных резервов тратится более 1 млрд долл.

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