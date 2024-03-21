Решения о доходах от российских активов на саммите ЕС не будет – DW

Венгрия выступает против выделения доходов от замороженных российских активов на оружие для Украины. Поэтому на саммите ЕС не будет принято решение о конфискации доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом сообщают источники DW. Большинство стран Евросоюза согласны направить эти средства на покупку оружия для ВСУ.

Предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины, возможно, не будет одобрено на саммите лидеров Европейского Союза 21 марта в Брюсселе. Об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

Еврокомиссия предлагает, чтобы 90% доходов от замороженных российских активов должно быть использовано для покупки вооружения и техники для Вооруженных сил Украины. Однако против этого выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не оружие для украинского войска.

"Украина больше нуждается в деньгах не на восстановление, а, к сожалению, на оружие. И Европа должна сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений и жертв", – пояснил дипломат.

Еще одним "дискуссионным вопросом" повестки дня саммита, по словам собеседника DW, станет тема расширения ЕС.

Отметим, что в декабре 2023 лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

Чтобы переговоры начались, страны-члены ЕС должны одобрить представленные Еврокомиссией переговорные рамки и провести заседание межправительственной конференции, которая будет непосредственно вести переговоры.

"Оба эти решения нуждаются в единогласной поддержке всех 27 лидеров Евросоюза. Однако вероятность того, что оба решения не будут приняты в ходе саммита, чрезвычайно высока", – отметил собеседник.

По его словам, есть страны, выступающие против начала переговоров о членстве с Украиной и Молдовой, однако не уточнил, о ком идет речь.

Напомним, что Бельгия будет председательствовать в ЕС до 1 июля. Затем это право перейдет Венгрии.

После декабрьского саммита ЕС, на котором было принято решение о начале переговоров с Украиной, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет в дальнейшем блокировать вступление нашей страны в Евросоюз.

"Для самой Венгрии лучше, если вопрос переговоров по вступлению Украины и Молдовы решится положительно", – отметил собеседник DW.

На вопрос о том, дискутировалась ли в ЕС возможность лишения Венгрии права председательства за нарушение европейских ценностей, дипломат ответил, что это уже не является "предметом спора".

"До того, как Будапешт на саммите ЕС поддержал выделение Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи, мы говорили об этом. Однако сейчас об этом нет речи. Венгрия будет председательствовать в ЕС", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложения по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на саммите Европейского Союза (ЕС) 21-22 марта.

Как стало известно, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что встреча Зеленского и Орбана не состоится, пока Киев "не вернет права" венгерскому национальному сообществу. По его словам, ответ украинской стороны на 11 требований Будапешта якобы был "неконструктивным".

В Венгрии утверждают, что защита нацменьшинств является одним из приоритетов, о которых идет речь в переговорах по вступлению Украины в ЕС, поэтому они и требуют возобновления прав нацменьшинств венгерской общины в Украине на тот уровень, который был до 2015 года.