Россия должна заплатить: Еврокомиссия официально утвердила план использования средств РФ на благо Украины
Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложения по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в ходе саммита Европейского Союза (ЕС) 21-22 марта.
Об этом заявил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. "Россия должна заплатить за вред и страдания, причиненные Украине. Сильный сигнал от демократического мира: грубая сила не победит", – заявил Домбровскис.
На брифинге он уточнил, что речь идет о сумме до 3 млрд евро в год. Следует понимать, что речь идет не о конфискации замороженных активов, а о направлении Украине полученной с них прибыли.
Предложение было подготовлено совместно с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Он уточнил, что 90%с суммы будут выделены Украине через Европейский фонд мира, а 10% – через бюджет ЕС.
Средства в основном пойдут на поставки оружия и развитие оборонной промышленности. "С нетерпением ожидаю скорого принятия (предложения. – Ред.) Советом ЕС. Это продемонстрирует единство ЕС и готовность поддерживать Украину и ее народ", – добавил Боррель.
Ранее стало известно, что законопроект об использовании доходов от активов российского центрального банка в ЕС предполагает, что Украина начнет получать средства с июля. Впрочем, это предложение еще также должен единогласно утвердить Совет ЕС.
Напомним, в "Большой семерке" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) продолжаются споры о том, возможно ли забрать у РФ замороженные средства и передать их Украине, не нарушив принципы международного права. За полную конфискацию активов выступают США и Британия, асамые ярые противники этой идеи – Франция и Германия, которые обеспокоены возможным ответом России на конфискацию.
Критики идеи уверены: конфискация окажет серьезное негативное влияние на финансовую стабильность ЕС и статус евро как резервной валюты. Опасность, как утверждается, заключается в том, что такой шаг создаст опасный прецедент, который побудит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер объясняла: процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!