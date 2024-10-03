Путину не стоит рассчитывать, что поддержка Украины ослабнет: Шольц подтвердил кредит в $50 млрд

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обещание стран G7 предоставить Украине кредит в $50 млрд за счет замороженных российских активов. Глава немецкого правительства посоветовал российскому диктатору Путину не надеяться на то, что помощь Киеву от союзников может ослабнуть.

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Об этом Шольц заявил во время "гражданского диалога" в немецком городе Шверине в среду, 2 октября, передает Укринформ. По словам канцлера ФРГ, кредит в $50 млрд является "совершенно сознательным обещанием стабильности для Украины".

Эти средства дадут украинскому государству необходимую поддержку в ближайшем будущем.

"Это также послание российскому президенту, что он не должен рассчитывать, что в какой-то момент поддержка Украины просто исчезнет, и он сможет "съесть" всю страну", – заявил Шольц.

Накануне немецкие СМИ со ссылкой на источники писали, что канцлер Германии якобы рассматривает возможность разговора с Путиным перед встречей G20, которая состоится в Бразилии в ноябре. Представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт возразил эти слухи и заявил, что Шольц "сделал бы это, если бы это имело смысл".

Он также напомнил, что последний раз такой телефонный разговор состоялся в декабре 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в июне 2024 года стало известно, что Украина получит от стран "Большой семерки" кредит на $50 млрд, который будут возвращаться за счет прибыли из арестованных активов РФ в ЕС, США и странах-партнерах. Арестованные активы РФ оцениваются в $280 млрд.

– Этот кредит фактически спас Украину от финансовой пропасти, в которой она могла оказаться в 2025 году. Ведь на момент принятия решения для успешного прохождения в следующем году Украине не хватало $10-15 млрд долларов.

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